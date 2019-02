Fed Cup 2019, Svizzera-Italia: come vedere le partite in tv. Orario e programma completo

Si disputerà questo weekend il match di Fed Cup tra Svizzera e Italia, valevole come primo turno del World Group II, che è la seconda divisione del Gruppo Mondiale della maggiore competizione a squadre femminile.

Tanti i temi in ballo: il rientro in azzurro di Camila Giorgi dopo tre anni dalla rovinosa trasferta in Francia che iniziò a decretare la discesa dal World Group I e il ritorno di Sara Errani dalla squalifica in due tempi per la faccenda del letrozolo. La sfida di Biel è però di quelle complicate, perché la selezione elvetica possiede potrà contare su un roster di tutto rispetto che annovera giocatrici da temere come Belinda Bencic e Timea Bacsinszky. Il Bel Paese, quindi, dipenderà assai dalle lune di Giorgi e dalla condizione fisica di Errani, dal momento che difficilmente vedremo in campo Martina Trevisan, Jasmine Paolini e Deborah Chiesa, anche se quest’ultima ha salvato la barca azzurra quando stava affondando, consentendo alla compagine di Tathiana Garbin di rimanere nel World Group II.

L’incontro di Fed Cup 2019 tra Svizzera e Italia si svolgerà sabato 9 e domenica 10 a Biel, in terra elvetica. L’intero weekend sarà trasmesso in diretta tv e streaming da SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE degli incontri, per non perdersi neanche un quindici.

SABATO 9 FEBBRAIO

Ore 13:00 Prima giornata

DOMENICA 10 FEBBRAIO

Ore 12:00 Seconda giornata

Foto: jctabb / Shutterstock.com