Svizzera-Italia, Fed Cup 2019: programma, orari e tv. Il calendario completo

Si giocherà questo weekend il match di Fed Cup tra Svizzera e Italia, valevole come primo turno del World Group II, che è la seconda divisione del Gruppo Mondiale della maggiore competizione a squadre femminile.

Due sono i temi portanti del fine settimana italiano: il rientro in azzurro di Camila Giorgi dopo tre anni dalla rovinosa trasferta in Francia che iniziò a decretare la discesa dal World Group I e il ritorno di Sara Errani dalla squalifica in due tempi per la faccenda del letrozolo. La sfida di Biel è però di quelle complicate, perché la Svizzera possiede un team solido con principali opzioni Belinda Bencic e Timea Bacsinszky. Molto, per l’Italia, dipenderà da vena di Giorgi e condizione di Errani, perché appare piuttosto improbabile che vengano mandate in campo Martina Trevisan, Jasmine Paolini e Deborah Chiesa, anche se quest’ultima è la ragione per cui le azzurre, lo scorso anno, si sono guadagnate la certezza di passare un’altra stagione nel World Group II.

L’incontro di Fed Cup 2019 tra Svizzera e Italia si svolgerà sabato 9 e domenica 10 a Biel, in terra elvetica. L’intero weekend sarà trasmesso in diretta tv e streaming da SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE degli incontri, per non perdersi davvero nulla.

SABATO 9 FEBBRAIO

Ore 13:00 Prima giornata

DOMENICA 10 FEBBRAIO

Ore 12:00 Seconda giornata

federico.rossini@oasport.it

Foto: jctabb / Shutterstock