Tennis, Fed Cup 2019: nel Gruppo Mondiale I Bielorussia e Francia con un piede in semifinale

La prima giornata dei quarti di finale del Gruppo Mondiale I di Fed Cup ci restituisce la Bielorussia (avanti in Germania per 0-2) e la Francia (0-2 in casa del Belgio) con un piede in semifinale, mentre decreta il perfetto equilibrio (1-1) in Repubblica Ceca-Romania ed USA Australia.

Repubblica Ceca-Romania 1-1

Scontro tra titani quello che si prospetta nel singolare che aprirà il confronto domani: oggi portano il punto alle rispettive Nazionali Karolina Pliskova, che dispone con un rapido 6-1 6-4 della romena Mihaela Buzarnescu, e Simona Halep, che impatta liquidando la boema Katerina Siniakova per 6-4 6-0. Domani lo scontro tra le due numero uno potrebbe davvero risultare decisivo.

Germania-Bielorussia 0-2

L’accoppiata Aliaksandra Sasnovich-Aryna Sabalenka trita anche la resistenza teutonica e porta la Nazionale dell’Est Europa ad un passo dalle semifinali. La prima piega Tatjana Maria per 7-6 (3) 6-3, mentre la seconda spazza via Andrea Petkovic per 6-2 6-1. Domani davvero pochissime speranze per le giocatrici tedesche.

Belgio-Francia 0-2

Soffre nel primo match Caroline Garcia, ma alla fine supera in tre set la belga Alison van Uytvanck con lo score di 7-6 (2) 4-6 6-2 e dà il la alla festa transalpina, con Alize Cornet che, contro ogni pronostico, batte per 7-6 (6) 6-2 Elise Mertens, in una sfida in cui risulta decisivo l’esito del primo set. Domani potrebbe chiudere la contesa la stessa Garcia.

USA-Australia 1-1

Il divario tra le numero uno e le numero due è evidente e così la prima giornata si risolve con un punto per parte. Ashleigh Barty domina la prima partita contro la padrona di casa Sofia Kenin, poi si complica la vita nella seconda ma riesce comunque a chiudere 6-1 7-6 (2). Nella seconda sfida ancora match a senso unico: Madison Keys rifila un rapido e sonoro doppio 6-2 all’australiana Kimberly Birrell. Domani attesa una grande sfida tra Barty e Keys.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Jimmie48 Photography / Shutterstock.com