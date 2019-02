Tennis, ATP San Paolo: Lorenzo Sonego si impone al primo turno contro Federico Delbonis. L’argentino sconfitto in due set

Lorenzo Sonego comincia con il piglio giusto l’ATP di San Paolo (Brasile). Sul rosso sudamericano l’azzurro (n.114 del mondo) si è imposto 6-4 6-4 contro l’argentino Federico Delbonis (n.81 del ranking) e ha conquistato l’accesso al secondo turno. Grazie ad un ottimo tennis, specie con il dritto, il giocatore nostrano ha prevalso nei confronti del rivale in 1 ora e 24 minuti di gioco con pieno merito e al prossimo turno dovrà vedersela contro l’altro albiceleste Leonardo Mayer (n.55 ATP).

Nel primo set il tennista piemontese inizia con il piglio giusto: break in apertura, al termine di un game estremamente lottato, risoltosi ai vantaggi in favore del nostro portacolori. Scandendo il ritmo in modo assai autorevole al servizio (88% dei punti conquistati con la prima di servizio, con 3 ace), il 23enne nativo di Torino non concede nulla a Delbonis, impossibilitato a recuperare il break di ritardo. I colpi da fondo sono molto profondi, specie dal lato destro del campo, e danno modo all’azzurro di far proprio il parziale sullo score di 6-4.

Nel secondo set la musica non cambia e Sonego è quasi chirurgico nel suo gioco: alla prima chance strappa il servizio all’argentino, piegandolo letteralmente con alcuni vincenti di pregevole fattura. Il tennis dell’italiano è in modalità “pilota automatico” e l’88% dei quindici ottenuti con la prima in battuta e i 4 ace danno una gran convinzione. E così, quasi con facilità e senza concedere neanche una palla break, Lorenzo archivia la pratica sul 6-4, destando un’ottima impressione.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: lev radin / shutterstock.com