Tennis, ATP San Paolo 2019: Lorenzo Sonego lotta ma cede in tre set a Leonardo Mayer. Azzurro ko al secondo turno

Termina al secondo turno l’avventura nell’ATP di San Paolo (Brasile) di Lorenzo Sonego. Il 23enne piemontese è stato sconfitto con il punteggio di 6-1 3-6 6-3 dall’argentino Leonardo Mayer (n.55 del mondo) in 1 ora e 59 minuti di partita. Un match molto combattuto nel quale il nostro portacolori ha saputo recuperare da un set di ritardo, con determinazione, cedendo però alla distanza alla regolarità del sudamericano. Mayer accede così ai quarti di finale dove affronterà il cileno Christian Garin (n.92 ATP).

Nel primo set si assiste ad un dominio del padrone di casa. L’argentino, dopo aver annullato due palle break, cambia marcia nello scambio, mettendo in difficoltà Sonego sul lato del rovescio. Mayer gioca i suoi colpi da fondo con estrema precisione e profondità, non dando modo all’azzurro di organizzare una valida difesa. Arrivano i due break nel quarto e nel sesto game comportanti il 6-1 in appena 32′ di partita.

Nel secondo set il classe ’95 nativo di Torino alza il livello del suo tennis e soprattutto con il dritto trova modo di aprirsi il campo e concludere anche con vincenti di pregevole fattura. Dopo uno scambio di break e controbreak nel secondo e nel terzo gioco, il nostro portacolori strappa il servizio al sudamericano nell’ottavo, archiviando la seconda frazione, forte di 3 ace e del 78% dei punti ottenuti con la prima di servizio.

Nel terzo set Sonego ha di che rammaricarsi. L’italiano non capitalizza a dovere due palle break nel terzo game per poi cedere di schianto nel gioco successivo. Un break letale per le sue ambizioni che, nonostante gli sforzi, non riesce ad essere incisivo con i colpi da fondo in risposta. Sul 6-3, infatti, Mayer pone fine al confronto.

Foto: lev radin / shutterstock.com