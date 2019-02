Tennis, ATP Buenos Aires 2019: Lorenzo Sonego conquista l’accesso al tabellone principale. Alessandro Giannessi si ritira nel 2° set

E’ Lorenzo Sonego ad accedere al tabellone principale dell’ATP di Buenos Aires (Argentina). Il classe ’95 piemontese si è imposto nel derby tricolore contro Alessandro Giannessi con lo score di 6-4 3-3 per effetto del ritiro del rivale nel secondo set quando era già in vantaggio di un parziale. Un epilogo poco fortunato per il n.168 ATP, costretto ad alzare bandiera bianca e a dare spazio a Sonego. L’azzurro affronterà nel primo turno del main draw il cileno Nicolas Jarry, numero 41 del ranking mondiale e sesta testa di serie.

Nel primo set l’avvio sul rosso sudamericano è equilibrato: arrivano due break, uno per parte nei primi due game. Entrambi gli azzurri non hanno un rendimento costante al servizio concedendo alcune palle break che però entrambi non sfruttano nel quarto e nel quinto gioco. Nel nono game, però, il 23enne nativo di Torino forza ancora una volta il ritmo, facendo suo il secondo break della frazione ed aggiudicandosi il primo parziale sul 6-4.

Nel secondo set Giannessi eleva il proprio tennis, conquistando il break nel quarto gioco ma Sonego risponde con l’immediato controbreak. L’altalena di emozioni in questo match prosegue ma l’annuncio del ritiro del 28enne nativo di La Spezia chiude una contesa molto tirata prima del tempo.

Foto: lev radin / shutterstock