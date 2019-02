Tennis, ATP 250 Sofia 2019: Stefano Travaglia esce sconfitto al primo turno, Jan-Lennard Struff lo elimina in due set

Finisce subito l’avventura nel tabellone principale dell’ATP 250 di Sofia per Stefano Travaglia. L’azzurro, numero 122 del mondo e capace di uscire dalle forche caudine delle qualificazioni, è stato battuto dal tedesco Jan-Lennard Struff col punteggio di 6-4 6-3. Struff, oggi numero 51 del ranking ATP, sta cercando di ritoccare la sua miglior classifica (numero 44 nel 2017): al secondo turno, però, dovrà vedersela con la nuova sensazione di Grecia, Stefanos Tsitsipas.

Travaglia, fin dall’inizio del match, si trova in difficoltà, dovendo annullare una palla break nel secondo gioco; riesce però a salvarla e ad averne a propria volta due consecutive nel quinto game. Il primo set è particolarmente lottato, senza quasi mai avere giochi in cui uno dei due tiene il servizio a zero; è inevitabile che, a un certo punto, un break arrivi, e così accade sul 5-4, quando Struff toglie la battuta a 15 a Travaglia e si aggiudica il parziale.

Il tedesco continua a spingere sull’acceleratore e nel quarto gioco del secondo set si ritrova con due occasioni per scappare definitivamente. Travaglia sventa il pericolo, ma è questione di tempo perché il tennis solido di Struff si imponga, portandolo sul 4-2 e poi, con una certa rapidità, sul 6-3 che chiude l’incontro.

