Taekwondo, Slovenia Open 2019: Martina Corelli sul podio! Due terzi posti tra gli junior con Giacomo Carmeli e Stefanie Kerschbamer

Si è conclusa la prima giornata di gare a Lubiana per lo Slovenia Open 2019, torneo di categoria G1 che rientra nel calendario internazionale della World Taekwondo Federation e che presenta moltissimi azzurri in gara. Nelle gare senior l’unico risultato di rilievo è stato il terzo posto di Martina Corelli nei -49 kg. Tra gli junior hanno invece chiuso in terza posizione Giacomo Carmeli nei -63 kg e Stefanie Kerschbamer nei +68 kg. Domani scenderanno in pedana, oltre ai cadetti, anche le categorie junior che non si sono svolte oggi. Andiamo ad analizzare nel dettaglio i risultati degli azzurri in questa prima giornata di gare.

Nessun italiano sul podio in campo maschile. Il migliore degli azzurri è stato Alex Semprini che nei -58 kg si è fermato nei quarti di finale, sconfitto nettamente dal russo Georgii Gurtsiev (1-21) dopo aver superato al primo incontro l’ungherese Peter Fischer (15-10). Nella stessa categoria Domenico Gemma ha avuto la meglio sul serbo Aleksandar Batalo (13-9), ma è stato eliminato negli ottavi di finale dal polacco Mateusz Nowak (3-7). Subito fuori invece Mattia Crescenzi, sconfitto dal croato Marko Lipovac (15-23).

Nei -54 kg Davide Ditta ha vinto il primo incontro con il danese Mohammed Mazouz (21-13), ma ha perso il secondo contro il croato Luka Turkalj (9-18). Sorte analoga per Nicolas Legari Ballerini che ha avuto la meglio sul tedesco Leon Drosdzol (25-12), ma è stato poi superato dal russo Georgy Popov (13-28). Netta sconfitta al primo turno per Giorgio Giovanni Giannotta, contro il britannico Mohammed Nour (7-33) e per Malick Mbaye, contro il bielorusso Aleh Velkaselets (12-30).

Eliminazione al secondo turno nei -68 kg per Arturo Secondo, sconfitto dal ceco Petr Stefl (2-10), dopo aver avuto la meglio sul polacco Dorian Kondrajczak (17-4). Meno fortunato Tobias Santer, eliminato al primo incontro dal rumeno Tudor Condrea (12-21). Sconfitte al primo turno nei -63 kg per Angelo Adda, contro il serbo Marko Tomic (7-12), Luca Pastore, contro il russo Magomed Magomedov (6-14) e Salvatore Pugliese, contro il tedesco Osmanhan GÖKÇE (9-27). Subito fuori infine Erminio Pilunni nei -80 kg, superato in maniera piuttosto netta dal ceco David Simek (1-12), e il veterano Markus Zadra nei +87 kg, eliminato dal polacco Bartosz Kolecki (6-28).

Il miglior risultato di giornata è di Martina Corelli che ha chiuso sul terzo gradino del podio nei -49 kg. L’azzurra ha superato la danese Signe Wendt Waeverstrom (18-1) e le russe Victoriya Bashkirova (15-2) e Biana Lager (2-1), prima di cadere in semifinale contro la francese Yasmina Aziez (0-2). Nella stessa categoria eliminate invece al primo turno Elvira Costantini, dalla russa Polina Shcherbakova (0-4), e Martina Ioviero, dalla polacca Oliwia Uscimiuk (0-5).

Si è fermato negli ottavi di finale il cammino di Cristiana Rizzelli nei -67 kg, sconfitta dalla polacca Eliza Zbrzezna al golden point dopo aver superato nel primo incontro la tedesca Dilara Basar (8-4). Eliminazioni al primo turno per Sofia Zampetti nei -46 kg, sconfitta dalla croata Lucija Abramovi (14-28), per Nora Adami nei -53 kg, fermata dall’austriaca Melanie Kindl (6-13), e per Julia Kerschbamer e Francesca Carnassale nei -57 kg, superata la prima dalla serba Miroslava Aleksic (0-13), la seconda dalla tedesca Stefanie Grunauer (8-21).

Qualche segnale positivo è arrivato nelle categorie junior. Al maschile ottimo terzo posto per Giacomo Carmeli nei -63 kg. L’azzurro si è fermato in semifinale di fronte al bulgaro Aleksandar Dzhordzhev (10-18) dopo aver superato il croato Frane Pavic (17-4) nel primo incontro e il tedesco Leon Kaplan (18-12) nei quarti di finale. Subito eliminati invece nella stessa categoria Matteo Diessa, dal serbo Strahinja Milinkovic (0-27), e Luca Lucerna, dal tedesco Ahmad Mohammad (12-14). Poca fortuna per Alessio Cosenza e Valentino Maglione nei -68 kg sconfitti entrambi di misura al primo incontro, il primo dal ceco Pavel Bodlak (10-11), il secondo dal bielorusso Aliaksei Liaukou (15-16). Stessa sorte per Luigi Della Pia e Riccardo Monti nei -73 kg, fermati rispettivamente dal britannico Camran Hassan (7-21) e dal serbo Stefan Takov (0-16).

In campo femminile terzo posto per Stefanie Kerschbamer nei +68 kg che ha perso l’unico incontro disputato, contro la croata Marta Kupan (1-8), ma è salita ugualmente sul podio dato il numero ridotto di atlete in gara. Podio soltanto sfiorato invece da Lucia Sanese nei -59 kg, sconfitta nei quarti di finale dalla croata Matea Zeljko (0-16) dopo aver superato l’austriaca Lorena Orecic (13-9) nel primo turno. Nella medesima categoria ottavi sfortunati per Daniela Teodora Dogaru, fermata dall’austriaca Lea Sesar (4-19) dopo la vittoria sulla serba Tijana Nikolic (4-2). Subito eliminata invece Maressa Facchin contro la britannica Ella Sands (2-17). Eliminazione nei quarti per Indira Fischer nei -63 kg. L’azzurra ha superato brillantemente l’austriaca Melissa Kiris (21-1) al primo turno, ma è stata sconfitta di misura dalla serba Anastasija Stoickov (9-11). Nulla da fare invece per Giorgia Di Martino, nettamente sconfitta al primo incontro dalla bielorussa Katsiaryna Hulevich (3-23). Stessa sorte per Aurora Romano nei -55 kg, superata al primo turno dalla croata Ivana Arelic (1-23).

roberto.pozzi@oasport.it