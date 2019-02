Taekwondo, President’s Cup 2019: Vito Dell’Aquila all’esordio stagionale, tanti azzurri in gara

Si svolgerà tra giovedì 7 e martedì 12 febbraio ad Adalia, in Turchia, la quarta edizione della President’s Cup European Region, torneo di categoria G2 che assegnerà punti importanti nel ranking mondiale. La Nazionale italiana si presenterà all’evento con un contingente molto numeroso nelle categorie Junior e Senior, mentre non ci saranno azzurri in gara tra i Cadetti.

L’attenzione di tifosi e appassionati sarà concentrata soprattutto sull’esordio stagionale di Vito Del’Aquila, punta di diamante del movimento azzurro. Il 2019 sarà un anno decisivo per il giovane talento pugliese, che ha compiuto un deciso salto di qualità nel corso della passata stagione riportando l’Italia sul podio in una tappa del Grand Prix e chiudendo al terzo posto le GP Finals di Fujairah. Quest’anno il 18enne di Mesagne sarà chiamato a confermarsi ai vertici mondiali della disciplina per continuare ad inseguire la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurro sarà in gara nei -58 kg ed avrà tutte le carte in regola per puntare alla vittoria.

Mireranno ad un risultato di prestigio anche Simone Crescenzi (-63 kg), che ha chiuso il 2018 con l’oro ai Mondiali Militari, e Roberto Botta (-80 kg), reduce da un’annata decisamente al di sotto delle aspettative ma già ottimo secondo all’esordio stagionale nel Cyprus Open. In terra cipriota ha brillato anche Simone Alessio (-74 kg), centrando una splendida vittoria e iniziando al meglio il proprio 2019. Gabriele Caulo (-68 kg), bronzo alle Olimpiadi Giovanili, cercherà invece di ben figurare alla prima apparizione internazionale tra i Senior, mentre al femminile sarà in gara la sola Nora Adami (-53 kg).

Ottime possibilità di podio per la Nazionale italiana anche tra gli Junior, dove saranno dodici gli azzurri in gara. Dennis Baretta, Cosimo Dell’Aquila e Giuseppe Foti (-55 kg) formeranno insieme ad Andrea Riondino e Antonio Gerrone (-68 kg) il contingente federale. Francesco Arboretto e Matias Lomartire (-48 kg), Davide Galdiero e Valentino Maglione (-63 kg), Giuseppe Guarna e Luigi Della Pia (-73 kg) saranno invece in gara insieme a Indira Fischer (-63 kg) con i rispettivi club di appartenenza.

Foto: FITA