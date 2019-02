Svizzera-Italia, Fed Cup 2019 oggi (9 febbraio): orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma e le azzurre in campo

Prima giornata della sfida tra Italia e Svizzera, valevole per il primo turno del World Group II. Comincia con i primi due singolari la corsa delle azzurre verso il ritorno in Serie A. vincendo a Biel l’Italia si giocherebbe il playoff per tornare nel Gruppo I, proprio come era già successo nella passata stagione quando le azzurre riuscirono a battere la Spagna e poi furono sconfitte dal Belgio.

Una prima giornata segnata da due grandi ritorni: il primo quello in maglia azzurra di Camila Giorgi ed il secondo quello in campo di Sara Errani dopo la lunga squalifica per doping. Saranno loro due ad avere il compito di guidare l’Italia in questa sfida contro la selezione rossocrociata e di permettere al Bel Paese di conquistare una vittoria che le permetterebbe di continuare il cammino verso la Serie A.

A scendere in campo oggi saranno Sara Errani e Camila Giorgi, che affronteranno rispettivamente Belinda Bencic e Victorija Golubic

Il primo singolare verrà trasmesso da SuperTennis in contemporanea alla semifinale a Sofia di Matteo Berrettini. Ci saranno delle finestre all’interno del match del romano. Diretta televisiva integrale per il secondo singolare. Possibile seguire le partite anche sul canale Facebook di SuperTennis e sul sito internet. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE degli incontri, per non perdersi davvero nulla.

PROGRAMMA SVIZZERA-ITALIA FED CUP 2019

SABATO 9 FEBBRAIO

Ore 13:00 Bencic-Errari

a seguire Golubic-Giorgi

Foto: jimmie 48/shutterstock