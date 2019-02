Superbike, Alvaro Bautista dopo il successo di gara-1 in Australia: “Questa vittoria mi ha trasmesso una soddisfazione incredibile”

Angel Nieto Team's Spanish rider Alvaro Bautista attends a press conference on November 15, 2018 at the Ricardo Tormo racetrack in Cheste, ahead of the MotoGP Valencia Grand Prix. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

Un esordio da urlo quello dello spagnolo Alvaro Bautista nel Mondiale 2019 di Superbike. L’iberico, proveniente dalla classe MotoGP, ha centrato il bersaglio grosso nella prima manche del primo round del campionato iridato in Australia, rendendosi protagonista di una prestazione incredibile, rifilando dei distacchi notevolissimi a tutti i concorrenti, ivi compreso il campione del mondo in carica Jonathan Rea (Kawasaki). L’iberico, sulla nuova Ducati Panigale V4R, ha letteralmente volato sui saliscendi di Phillip Island.

“Questa vittoria mi ha trasmesso una soddisfazione incredibile e sono felicissimo di aver vinto la mia prima gara nel Mondiale Superbike! Sicuramente abbiamo lavorato molto bene durante i mesi invernali e questo ci ha permesso di preparare una moto competitiva per la prima gara. Oggi non sono riuscito a stabilire la pole perché devo ancora capire come funzionano le gomme da qualifica, che sono del tutto nuove per me. Sapevo di avere un bel ritmo, il piano era impostare la mia gara e poter essere veloce anche alla fine. La simulazione, martedì nei test, non era andata così bene, avevo finito in affanno. La gara invece è andata proprio come volevamo. E’ stato bellissimo. La Ducati V4R mi dà sensazioni vicine a quelle che provavo con la GP18, anzi in un paio di sessioni sono riuscito ad andare più forte con la Superbike che con la MotoGP”. (fonte: corsedimoto.com).

Bautista poi ha sottolineato come il livello agonistico non sia assolutamente di basso profilo: “Non è vero che i piloti Superbike sono scarsi, Rea va fortissimo ma ce ne sono anche altri. Qui abbiamo cominciato bene, ma restano altre due gare. E poi non sono sicuro che saremo dovunque così competitivi, è tutto nuovo: moto, campionato, avversari. Intanto godiamoci questa.”.

Foto: LaPresse