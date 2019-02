Super Bowl 2019 nella storia: debuttano i primi cheerleader maschi, Napoleon Jinnier e Quinton Peron per i Rams

Il Super Bowl 2019 che si giocherà domenica 3 febbraio passerà sicuramente alla storia per una particolarità già balzata agli onori della cronaca: la LIII edizione della grande finale della NFL sarà infatti caratterizzata dalla presenza di cheerleader uomini. Il massimo campionato statunitense di football americano, per la prima volta nella sua storia, vedrà la presenza di maschi all’interno dei corpi di ballo e intrattenimento: proprio i Los Angeles Rams, cioè la formazione che contenderà il titolo ai New England Patriots, avevano aperto quest’estate all’inserimento di ragazzi nel corpo di ballo tradizionalmente composto da bellissime ragazze. Napoleon Jinnies e Quinton Peron sono stati i prescelti, cheerleader professionisti in NFL che sono riusciti ad abbattere un muro.

Le cheerleader sono state introdotte nel 1954 dai Baltimore Colts, attualmente 26 franchigie su 32 hanno una propria squadra di ballerine che spesso sono molto famose tra i grandi appassionati (le più gettonate sono quelle dei Dallas Cowboys, protagoniste anche di uno show televisivo). Ma domani notte, al Mercedes Benz Stadium di Atlanta (Georgia, USA), non ci saranno soltanto splendide fanciulle ma anche due ragazzi capaci di riscrivere la storia, i primi a esibirsi durante un Super Bowl davanti a oltre 100 milioni di americani e sotto gli sguardi di tutto il mondo.

FOTO CHEERLEADER MASCHI AL SUPER BOWL 2019:

Touchdown in ALT pic.twitter.com/sN0H4noalI — Napoleon Jinnies (@NapoleonJinnies) January 28, 2019

When life’s been handing you lots of lemons 🍋 #Grateful pic.twitter.com/lsXKaiqeGY — Quinton Peron (@Qperon) August 13, 2018

