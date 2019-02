Super Bowl 2019, volume d’affari incredibile e parata di stelle! Tutte le cifre e i soldi dell’evento dell’anno

Domenica 3 febbraio si disputerà il Super Bowl 2019, la finale della NFL (il massimo campionato statunitense di football americano). Al Mercedes Benz Stadium di Atlanta (Georgia, USA) si affronteranno i New England Patriots e i Los Angeles Rams, ma questa non è solo una partita: è un vero e proprio evento che genera un volume d’affari incredibile e che crea un interesse mediatico planetario. Scopriamo qualche cifra in più.

SUPER BOWL 2019: IL MONTEPREMI

107mila dollari (circa 93mila euro) per ogni giocatore della formazione vincitrice (53 uomini).

53mila dollari (circa 46mila euro) per ogni giocatore della formazione perdente (53 uomini).

MONTEPREMI TOTALE: 8,48 milioni di dollari (circa 7,4 milioni di euro).

SUPER BOWL 2019: TUTTE LE STELLE PRESENTI. CONCERTO DEI MAROON 5

Il concerto sarà tenuto dai Maroon 5, storica banda pop rock guidata da Adam Levine affiancato da Jesse Carmichael, Mickey Madden, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton e Sam Farrar. Il complesso svelerà poi la scaletta, mentre è già noto che saranno affiancati da altre special guest, ospiti di lusso come i rapper Travis Scott e Big Boi (tra l’altro è proprio di Atlanta). L’Inno Nazionale che precede l’incontro sarà invece cantato da Gladys Knight, vincitrice di sette Grammy e molto amata in Patria. Sugli spalti saranno poi presenti tantissime altre star che seguiranno la partita e che saranno sotto i riflettori in una serata di grande glamour.

SUPER BOWL 2019: TUTTI I SOLDI E IL VOLUME D’AFFARI, SPOT PUBBLICITARI

Secondo Kandar Media si parla di un costo variabile tra 5,05 e 6 milioni di dollari per 30 secondi di spot! Sono cifre da capogiro che solo grandi aziende sono in grado di coprire ma è il modo migliore per lanciare nuovi prodotti e catturare l’attenzione di milioni di possibili acquirenti.

SUPER BOWL 2019: GLI STIPENDI DEI GIOCATORI. QUANTI SOLDI GUADAGNANO?

SUPER BOWL 2019: QUANTO COSTA L’ORGANIZZAZIONE?

SUPER BOWL 2019: TUTTE LE SCOMMESSE

Saranno i Patriots i favoriti del SuperBowl LIII che si giocherà nella notte tra domenica e lunedì al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. La squadra di coach Bill Belichick ha un margine di 2.5 punti (per cui davvero minimo) nel confronto diretto sui californiani, per una quota non propriamente stellare.

SUPER BOWL 2019: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

LUNEDI’ 4 FEBBRAIO:

00.30 Super Bowl 2019, New England Patriots-Los Angeles Rams

COME VEDERE IL SUPER BOWL 2019 IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Diretta tv su Rai Due.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

