Rugby a 7, World Series Sydney 2019: completata la fase a gironi. A punteggio pieno Nuova Zelanda, Fiji ed USA

Oggi è partita a Sydney, in Australia, la quarta tappa delle dieci in programma delle World Series di rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella nottata appena trascorsa alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e gli accoppiamenti per il nono posto. A partire dalla tarda serata di oggi si giocherà la fase ad eliminazione diretta.

Risultati della fase a gironi

23:00 Finale Scozia 7s 7 7 0 Spagna 7s 10 0 10 23:22 Finale Nuova Zelanda 7s 27 10 17 Galles 7s 14 7 7 23:44 Finale Canada 7s 24 17 7 Kenya 7s 14 7 7

00:06 Finale USA 7s 7 0 7 Francia 7s 0 0 0 00:28 Finale Australia 7s 14 7 7 Argentina 7s 29 5 24 00:50 Finale Sudafrica 7s 45 14 31 Tonga 7s 5 5 0 01:12 Finale Samoa 7s 12 5 7 Inghilterra 7s 24 12 12 01:34 Finale Figi 7s 34 10 24 Giappone 7s 5 0 5 04:28 Finale Scozia 7s 12 12 0 Galles 7s 26 12 14 04:50 Finale Nuova Zelanda 7s 41 22 19 Spagna 7s 0 0 0 05:12 Finale Canada 7s 12 5 7 Francia 7s 17 7 10 05:34 Finale USA 7s 41 22 19 Kenya 7s 0 0 0 05:56 Finale Australia 7s 32 22 10 Tonga 7s 0 0 0 06:18 Finale Sudafrica 7s 25 5 20 Argentina 7s 10 5 5 06:40 Finale Samoa 7s 17 7 10 Giappone 7s 21 7 14 07:02 Finale Figi 7s 14 14 0 Inghilterra 7s 7 0 7 08:33 Finale Spagna 7s 21 14 7 Galles 7s 5 0 5 08:55 Finale Nuova Zelanda 7s 42 21 21 Scozia 7s 0 0 0 09:17 Finale Kenya 7s 17 12 5 Francia 7s 40 14 26 09:39 Finale USA 7s 36 17 19 Canada 7s 14 0 14 10:01 Finale Argentina 7s 34 5 29 Tonga 7s 12 12 0 10:23 Finale Sudafrica 7s 21 7 14 Australia 7s 29 17 12 10:45 Finale Inghilterra 7s 36 17 19 Giappone 7s 0 0 0 11:07 Finale Figi 7s 22 12 10 Samoa 7s 12 12 0

Classifiche della fase a gironi

Pool A P W D L PD PTS 1 Fiji 3 3 0 0 41 9 2 Inghilterra 3 2 0 1 41 7 3 Giappone 3 1 0 2 -56 5 4 Samoa 3 0 0 3 -26 3

Pool B P W D L PD PTS 1 USA 3 3 0 0 70 9 2 Francia 3 2 0 1 21 7 3 Canada 3 1 0 2 -17 5 4 Kenya 3 0 0 3 -74 3

Pool C P W D L PD PTS 1 Nuova Zelanda 3 3 0 0 96 9 2 Spagna 3 2 0 1 -22 7 3 Galles 3 1 0 2 -15 5 4 Scozia 3 0 0 3 -59 3

Pool D P W D L PD PTS 1 Sudafrica 3 2 0 1 47 7 2 Australia 3 2 0 1 25 7 3 Argentina 3 2 0 1 22 7 4 Tonga 3 0 0 3 -94 3

Programma gare di domani

Quarti di finale

Fiji-Australia

Nuova Zelanda-Francia

Sudafrica-Inghilterra

USA-Spagna

Quarti 9° posto

Giappone-Tonga

Galles-Kenya

Argentina-Samoa

Canada-Scozia

