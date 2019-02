Squash, Mondiali 2019: Nicol David saluta all’ultima presenza in carriera, domani si aprono i quarti di finale

Si sono conclusi nella notte italiana, nella quarta giornata di gare a Chicago (Stati Uniti d’America), gli ottavi di finale dei Mondiali 2019 di Squash. Domani e dopodomani si disputeranno gli incontri dei quarti di finale, con la rassegna iridata ormai definitivamente entrata nel vivo e con le partite sempre più incerte e appassionanti.

L’evento più importante della giornata è stata l’eliminazione della malese Nicol David, otto volte campionessa mondiale all’ultima partecipazione della carriera, che ha abbandonato il torneo perdendo contro la francese Camille Serme, testa di serie n.5 del tabellone femminile, con il punteggio di 3-1. La giocatrice transalpina affronterà nel prossimo turno la neozelandese Joelle King (n.4), che ha superato l’atleta di Hong Kong Joey Chan con un netto 3-0, in una sfida che si annuncia decisamente equilibrata. Nell’ultimo quarto di finale del programma si incontreranno l’egiziana Nour El Sherbini (n.2), vincitrice sulla statunitense Amanda Sobhy in un incontro molto combattuto, e la gallese Tesni Evans (n.10), che ha avuto la meglio sull’inglese Sarah-Jane Perry (n.6).

Pronostici invece rispettati in campo maschile, dove il tedesco Simon Rösner (testa di serie n.3 del tabellone) ha faticato e non poco contro lo spagnolo Borja Golan, imponendosi per 3-2 in una sfida tutta europea e diventando il primo tedesco a raggiungere un quarto di finale mondiale. Nel prossimo turno l’atleta teutonico se la vedrà con l’indiano Saurav Ghosal, vincitore sul gallese Joel Makin. Successi più agevoli per il neozelandese Paul Coll (n.7) e per l’egiziano Ali Farag (n.2), che si affronteranno dopodomani. Il primo ha avuto la meglio sull’egiziano Fares Dessouky per 3-1, mentre il secondo ha regolato con un netto 3-0 il connazionale Mazen Hesham.

TABELLONE MASCHILE

Ottavi di finale

[3] Simon Rösner (GER) bt Borja Golan (ESP) 3-2: 9-11, 11-7, 10-12, 11-5, 11-5 (93m)

[11] Saurav Ghosal (IND) bt Joel Makin (WAL) 3-1: 11-13, 11-7, 11-7, 14-12 (80m)

[7] Paul Coll (NZL) bt [13] Fares Dessouky (EGY) 3-1: 11-5, 11-6, 6-11, 11-8 (71m)

[2] Ali Farag (EGY) bt Mazen Hesham (EGY) 3-0: 11-4, 11-4, 11-9 (36m)

Quarti di finale

[1] Mohamed ElShorbagy (EGY) v [6] Miguel Rodriguez (COL)

[8] Marwan ElShorbagy (EGY) v [4] Tarek Momen (EGY)

[3] Simon Rösner (GER) v [11] Saurav Ghosal (IND)

[7] Paul Coll (NZL) v [2] Ali Farag (EGY)

TABELLONE FEMMINILE

Ottavi di finale

[4] Joelle King (NZL) bt [18] Joey Chan (HKG) 3-0: 11-7, 11-9, 15-13 (31m)

[5] Camille Serme (FRA) bt [13] Nicol David (MAS) 3-1: 9-11, 11-4, 11-4, 11-5 (41m)

[10] Tesni Evans (WAL) bt [6] Sarah-Jane Perry (ENG) 3-1: 11-6, 11-8, 8-11, 11-7 (45m)

[2] Nour El Sherbini (EGY) bt [11] Amanda Sobhy (USA) 3-2: 10-12, 11-3, 4-11, 11-8, 11-7 (52m)

Quarti di finale

[1] Raneem El Welily (EGY) v [8] Nouran Gohar (EGY)

[12] Annie Au (HKG) v [3] Nour El Tayeb (EGY)

[4] Joelle King (NZL) v [5] Camille Serme (FRA)

[10] Tesni Evans (WAL) v [2] Nour El Sherbini (EGY)

