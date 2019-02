Atletica, Europei Indoor 2019: programma, orari e tv. Il calendario giorno per giorno

Si svolgeranno tra venerdì 1 e domenica 3 marzo presso la Emirates Arena di Glasgow, in Scozia, gli Europei indoor 2019 di atletica leggera. La rassegna continentale metterà di fronte diverse stelle del panorama internazionale che si contenderanno il titolo nei 26 eventi previsti dal programma. La Nazionale italiana, guidata dal Direttore Tecnico Antonio La Torre, sarà composta da 27 atleti (14 uomini e 13 donne). Le stella sarà senza dubbio Gianmarco Tamberi nel salto in alto, ma diversi azzurri potranno puntare ad un risultato di prestigio.

Il programma di gare è strutturato su tre giornate, da venerdì 1 marzo a domenica 3 marzo, con la consueta divisione tra sessione mattutina e sessione pomeridiana. La manifestazione sarà visibile in diretta tv su Eurosport e in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player. OA Sport proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, per non perdere davvero nulla di questo attesissimo appuntamento. Di seguito il programma completo.

VENERDÌ 1 MARZO

Sessione mattutina

11.03 Salto in lungo M – qualificazione

11.05 60m HS pentathlon F

11.20 400m M – primo turno

11.45 Salto in alto pentathlon F

12.10 800m F – primo turno

12.30 Getto del peso M – qualificazione

12.55 1500m M – primo turno

13.00 Salto triplo F – qualificazione

13.30 3000m M – primo turno

13.30 Salto in alto M – qualificazione

14.00 400m F – primo turno

14.15 Getto del peso pentathlon F

Sessione serale

20.00 Salto con l’asta M – qualificazione

20.02 Getto del peso F – qualificazione

20.04 Salto in lungo pentathlon F

20.06 Salto in alto F – qualificazione

20.10 1500m F – primo turno

20.48 800m M – primo turno

21.25 Salto triplo M – qualificazione

21.35 Getto del peso M – finale

21.36 400m F – semifinali

21.55 400m M – semifinali

22.15 800m pentathlon F – finale

22.40 3000m F – finale

SABATO 2 MARZO

Sessione mattutina

11.00 Salto in lungo F – qualificazione

11.03 Salto con l’asta F – qualificazione

11.10 60m eptathlon M

11.30 60m M – primo turno

12.13 60m F – primo turno

12.57 60m HS M – primo turno

13.05 Salto in lungo eptathlon M

13.31 60m HS F – primo turno

Sessione serale

19.00 Salto in alto M – finale

19.02 Getto del peso eptathlon M

19.06 800m F – semifinali

19.10 Salto con l’asta M – finale

19.25 800m M – semifinali

19.50 60m F – semifinali

20.20 60m M – semifinali

20.47 3000m M – finale

20.50 Salto in alto eptathlon M

21.10 400m F – finale

21.22 400m M – finale

21.35 60m F – finale

21.50 60m M – finale

DOMENICA 3 MARZO

Sessione mattutina

11.00 Salto triplo F – finale

11.06 60m HS eptathlon M

12.05 60m HS M – semifinali

12.15 Salto con l’asta eptathlon M

12.25 60m HS F – semifinali

12.35 Salto in lungo M – finale

13.20 Getto del peso F – finale

Sessione serale

19.00 Salto in lungo F – finale

19.05 Salto con l’asta F – finale

19.10 60m HS M – finale

19.25 60m HS F – finale

19.57 800m M – finale

20.15 Salto in alto F – finale

20.18 800m F – finale

20.35 Salto triplo M – finale

20.37 1000m eptathlon M – finale

21.01 1500m M – finale

21.12 1500m F – finale

21.25 4x400m M – finale

21.40 4x400m F – finale

roberto.pozzi@oasport.it