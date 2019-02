Tiro a segno, Coppa del Mondo Nuova Delhi 2019: con le gare a coppie miste si è chiusa la tappa indiana

Si è conclusa la prima tappa della Coppa del Mondo di tiro a segno: a Nuova Delhi, in India, oggi è stata la volta delle prove a coppie miste, nelle quali non erano impegnati tiratori italiani. Nella carabina 10 metri mista vittoria di Cina 2 su Romania 1 e Corea del Sud 1, mentre nella pistola 10 metri mista vittoria di India 1 su Cina 1 e Corea del Sud 2.

Nella carabina 10 metri mista vittoria e record del mondo per Cina 2 (Zhao Ruozhu – Liu Yukun) con 503.6 (pr. prec. 502.0 Xu Hong – Chen Keduo – Cina), davanti a Romania 1 (Laura-Georgeta Coman – Alin George Moldoveanu), fermatasi a quota 496.2. Terzo gradino del podio per Corea del Sud 1 (Keum Jihyeon – Choo Byounggil) eliminata con 433.4, mentre è quarta Cina 1 (Zhu Yingjie – Zhao Zhonghao) fuori con 392.0. Prima coppia ad essere eliminata e quinto posto finale per Corea del Sud 2 (Jung Eunhea – Jeong Jigeun) con 349.0.

Nella pistola 10 metri mista vittoria per India 1 (Manu Bhaker – Chaudhary Saurabh) con 483.4, comunque lontano dal record del mondo (488.1 Vitalina Batsarashkina – Artem Chernousov – Russia), ma nettamente davanti a Cina 1 (Ranxin Jiang – Bowen Zhang), attestatasi a quota 477.7, che allo shoot off relega al terzo posto Corea del Sud 2 (Kim Minjung – Park Daehun) con 418.8, mentre quarta è Corea del Sud 1 (Kim Bomi – Han Seungwoo) a quota 375.4. Quinta piazza e prima coppia ad essere eliminata in finale è l’Ucraina (Oksana Kovalchuk – Oleh Omelchuk) con 335.3.

Foto: ISSF