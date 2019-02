Sorteggio Europa League 2019, ottavi di finale: orario d’inizio e come vederlo in tv

Oggi venerdì 22 febbraio si svolge il sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio, a Nyon (Svizzera) verranno definiti gli accoppiamenti del prossimo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale per importanza. L’estrazione sarà totalmente libera, non sono previsti paletti o vincoli: non ci sono teste di serie e non sono vietati incroci tra formazioni provenienti dallo stesso Paese. L’Italia si affida a Inter e Napoli che sono giunte brillantemente a questo punto del torneo dopo aver sconfitto Rapid Vienna e Zurigo con grande facilità ma ora le due compagine, entrambe retrocesse dalla Champions League, rischiano di trovare un avversario particolarmente insidioso: Arsenal, Siviglia, Valencia, Chelsea sembrano essere le rivali più temibili ma attenzione perché potrebbe esserci anche il derby italiano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio del sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League e le possibili avversarie di Inter e Napoli. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

POSSIBILI AVVERSARIE INTER OTTAVI DI FINALE EUROPA LEAGUE:

Arsenal

Dinamo Zagabria

Francoforte

Salisburgo

Valencia

Villareal

Siviglia

Zenit San Pietroburgo

Benfica

Rennes

Chelsea

Dinamo Krasnodar

Dinamo Kiev

Slavia Praga

Napoli

SORTEGGIO OTTAVI DI FINALE EUROPA LEAGUE 2019: DATA, PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDI’ 21 FEBBRAIO:

13.00 Sorteggio ottavi di finale Europa League

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

