Combinata nordica, Mondiali 2019 oggi (22 febbraio): orario d’inizio e come vederli in tv. Tutti gli italiani in gara

Finalmente si comincia: dopo la sprint a tecnica libera di ieri per lo sci di fondo, inizia il Mondiale di Seefeld, in terra austriaca, anche per quanto la combinata nordica che apre il suo programma con la Gundersen dal trampolino lungo. Si salta infatti dall’HS 130m: quattro gli italiani impegnati in gara. Andiamo a scoprire tutto il programma e come seguire in TV le prove.

Mondiali Combinata nordica Seefeld 2019

Venerdì 22 febbraio

Ore 10.30 Salto trampolino lungo HS130

Ore 16.15 Inseguimento 10 km sci di fondo

Italiani in gara

Raffaele Buzzi, Samuel Costa, Aaron Kostner e Alessandro Pittin

