Milan-Empoli in tv, orario d’inizio, programma, streaming e probabili formazioni

Saranno Milan ed Empoli ad aprire la 25a giornata di Serie A. A San Siro va in scena un anticipo molto importante per entrambe le squadre. I rossoneri cercano altri tre punti per continuare a confermarsi al quarto posto e soprattutto per mettere pressione all’Inter, che sarà impegnato in casa della Fiorentina. Dall’altra parte, invece, ci sono i toscani che puntano ad ottenere punti importanti in ottica salvezza.

Il Milan è reduce dal 3-1 in casa dell’Atalanta, mentre l’Empoli ha vinto 3-0 in casa contro il Sassuolo. La partita sarà trasmessa alle ore 20.30 in diretta tv su Sky Sport Serie A ed in diretta streaming su Sky Go. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, le probabili formazioni e l’orario d’inizio di Milan-Empoli

MILAN-EMPOLI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDI’ 22 FEBBRAIO:

20.30 Milan-Empoli

MILAN-EMPOLI: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A, in diretta streaming su Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-EMPOLI

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Kessiè, Paquetà; Castillejo, Calhanoglu, Piatek.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Bennacer, Krunic, Acquah, Di Lorenzo, Pasqual; Farias, Caputo.

