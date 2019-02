Snowboardcross, Coppa del Mondo Feldberg 2019: una super Michela Moioli è seconda in Germania!

Michela Moioli è tornata a prenderci gusto. Neanche una settimana dal podio iridato in quel di Solitude e l’azzurra centra nuovamente la top-3: questa volta in Coppa del Mondo, in terra tedesca, in quel di Feldberg. Altra giornata da ricordare per la lombarda che si migliora: dopo la terza piazza di Cervinia in quel di dicembre, questa volta chiude seconda.

Pista molto corta e stretta quella tedesca, difficile superare, serviva una partenza al top: molto complicato per l’azzurra che sia nei quarti sia in semifinale è stata costretta ad una gran rimonta. Molto bene allo start invece nella Big Final: la leader di Coppa del Mondo Lindsey Jacobellis (Stati Uniti) è andata via in solitaria, Moioli però non ha lasciato spazio alla neo campionessa del mondo Eva Samkova (Repubblica Ceca), battendola allo sprint per la piazza d’onore. Quarta posizione per la francese Chloe Trespeuch. Male le altre azzurre, tutte eliminate al primo turno: Raffaella Brutto, Sofia Belinghieri e Francesca Gallina.

Grandi sorprese al maschile, dove non si vedono i grandi nomi: a vincere, per la prima volta in carriera, è l’australiano Cameron Bolton. I padroni di casa non sono riusciti a sfruttare l’occasione: i tedeschi Paul Berg e Konstantin Schad sono secondo e terzo. In finale anche la sorpresa giapponese Yoshiki Takahara. Malissimo gli italiani: fuori al primo turno Omar Visintin, Matteo Menconi, Fabio Cordi, Michele Godino e Lorenzo Sommariva, mentre si è fermato ai quarti di finale il medagliato mondiale Emanuel Perathoner.

Foto: FISI