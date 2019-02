Slittino, tutte le vittorie dell’Italia nel singolo femminile della Coppa del Mondo di slittino. Sandra Robatscher spezza un digiuno di 23 anni

Sandra Robatscher nella storia dello slittino italiano. L’altoatesina interrompe il digiuno di vittorie dell’Italia in rosa in questa disciplina che durava da ben 23 anni, aggiudicandosi la tappa di Altenberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2019.

Il risultato odierno è eccezionale proprio per la distanza temporale intercorrente con l’ultimo trionfo, firmato da un mito come la mai dimenticata Gerda Weissensteiner che nel lontano febbraio del 1996 a Sankt Moritz seppe imporsi. Weissensteiner, oro olimpico nelle Olimpiadi di Lillehammer nel 1994 e vincitrice di 11 medaglie iridate, di cui 2 ori, 3 argenti e 6 bronzi e con 13 centri in Coppa, è stato il riferimento nostrano. Ecco che l’impresa di Robatscher assume dei connotati importanti visto che l’atleta diventa la quinta slittinista italiana nella storia a vincere una gara di questa tipologia, entrando nel club di cui fanno parte la citata Weissensteiner, Maria Luise Rainer (7), Monika Auer (2) e Veronika Oberhuber (1). I trionfi italiani sono in totale 24 e per la nostra portacolori si tratta del secondo podio in carriera in Coppa del Mondo. Opportuno ricordare che il risultato è stato omologato al termine della prima prova per il meteo avverso.

L’ELENCO DI TUTTE LE VITTORIE ITALIANE NELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE

1° Sandra Robatscher Altenberg (Ger) 03/02/19

1° Gerda Weissensteiner Koenigssee (Ger) 1996

1° Gerda Weissensteiner St. Moritz (Svi) 1996

1° Gerda Weissensteiner Sigulda (Let) 1994

1° Gerda Weissensteiner Sigulda (Let) 1994

1° Gerda Weissensteiner Lake Placid (Usa) 1993

1° Gerda Weissensteiner La Plagne (Fra) 1993

1° Gerda Weissensteiner Calgary (Can) 1992

1° Gerda Weissensteiner Sarajevo (Jug) 1991

1° Gerda Weissensteiner Igls (Aut) 1991

1° Gerda Weissensteiner Sarajevo (Jug) 1990

1° Gerda Weissensteiner Koenigssee (Ger) 1990

1° Gerda Weissensteiner Hammarstrand (Sve) 1989

1° Gerda Weissensteiner Koenigssee (Ger) 1989

1° Maria Luise Rainer Igls (Aut) 1988

1° Veronika Oberhuber Sarajevo (Jug) 1987

1° Maria Luise Rainer Olang (Ita) 1987

1° Maria Luise Rainer Olang (Ita) 1986

1° Maria Luise Rainer Sarajevo (Jug) 1986

1° Maria Luise Rainer Igls (Aut) 1982

1° Maria Luise Rainer Imst (Aut) 1982

1° Monika Auer Winterberg (Frg) 1981

1° Monika Auer Igls (Aut) 1980

1° Maria Luise Rainer Imst (Aut) 1979

Foto: Paola Castaldi