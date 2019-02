Slittino, Coppa del Mondo Sochi 2019: Dominik Fischnaller si inserisce in un festival russo, terzo alle spalle di Pavlichenko e Repilov

C’è tantissima Russia nella classifica finale della prova di singolo dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di slittino 2018-2019 di Sochi (a questo punto rimane solamente la prova sprint che si disputerà nel pomeriggio). Quattro padroni di casa nelle prime cinque piazze, con il solo Dominik Fischnaller ad inserirsi, centrando un brillante podio. Ma andiamo con ordine.

Semen Pavlichenko domina la gara sulla pista dove si svolsero le Olimpiadi del 2014 con due discese impeccabili: 52.023 nella prima e 51.844 per un tempo complessivo di 1:43.867. Con questo successo il russo vola in vetta alla classifica della Coppa del Mondo, con 55 punti di margine su Roman Repilov che, grazie ad una ottima seconda manche, sale nella piazza d’onore anche nella prova odierna, con un distacco di ben 434 millesimi. Completa il podio, come detto, il nostro Dominik Fischnaller, in grado di chiude a 460 millesimi dalla vetta, dopo due manche davvero solide.

Ai piedi del podio altri due russi, Maksim Aravin e Aleksandr Stepichev, distanti rispettivamente 574 e 592 millesimi (mentre Aleksandr Gorbatcevich, dopo il secondo tempo nella prima prova, combina un disastro nella seconda e chiude addirittura 24esimo). Sesta e settima posizione per due austriaci, Jonas Mueller e Wolfgang Kindl, staccati rispettivamente di 771 e 801 millesimi, mentre è ottavo il tedesco Felix Loch a 838, nono il lettone Kristers Aparjods a 869, davanti al tedesco Max Langenhan che chiude la top ten a 939, mentre è 11esimo il nostro Kevin Fischnaller a 979. Arriva al traguardo con una modesta 12esima posizione l’ex leader della graduatoria generale, Johannes Ludwig, che chiude a 1.009 e, soprattutto, scivola in terza posizione in classifica a -58 punti. Fa decisamente peggio l’austriaco Reinhard Egger, che chiude la sua domenica in 25esima posizione a 5.514.

La Coppa del Mondo 2018/19, quindi, sarà consegnata dopo la prova sprint di oggi pomeriggio, con Semen Pavlichenko che proverà a gestire i 55 punti di margine su Roman Repilov ed i 58 su Johannes Ludwig, per un stagione che, fino all’ultimo, si conferma vibrante e imprevedibile.

La prima manche aveva visto un dominio russo con Semen Pavlichenko in 52.023 davanti a Aleksandr Gorbatcevich in 52.076 e Aleksandr Stepichev in 52.104. Quarto il nostro Dominik Fischnaller in 52.143, davanti ad altri due padroni di casa, Maksim Aravin in 52.160 e Roman Repilov in 52.198. 11esimo Kevin Fischnaller in 52.416 alle spalle di Wolfgang Kindl in 52.311. Solamente 14esimo Johannes Ludwig in 52.478, 16esimo Felix Loch in 52.527, 18esimo Nico Gleirscher in 52.561, addirittura ultimo Reinhard Egger in 56.985 dopo una prima manche disastrosa.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SLITTINO 2018-2019

1 SEMEN PAVLICHENKO RUS 688 PUNTI

2 ROMAN REPILOV RUS 633

3 JOHANNES LUDWIG GER 630

4 REINHARD EGGER AUT 596

5 DOMINIK FISCHNALLER ITA 568

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Dominik Fischnaller Slittino Paola Castaldi