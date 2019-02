Slittino, Coppa del Mondo Oberhof 2019: momento decisivo in chiave sfera di cristallo

Penultima tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale: si resta in terra tedesca, ci si sposta verso Oberhof. Catino molto semplice quello della Turingia, spesso e volentieri i migliori atleti in fase di spinta sono riusciti ad imporsi. Fondamentale il week-end teutonico: in palio ci sono infatti le posizioni di vertice in chiave sfera di cristallo.

Tutto apertissimo al maschile dove c’è attesa per la sfida tutta tedesca tra Johannes Ludwig e Felix Loch: sei i punti di differenza tra i due, con il campione del mondo che sembra però essere pronto al sorpasso. Da fare attenzione anche all’outsider: quel Reinhard Egger che sta davvero stupendo tutti. Tra le donne può chiudere la pratica Natalie Geisenberger: la pulircampionessa olimpica ha un vantaggio esorbitante sulla connazionale Julia Taubitz. Discorso simile per quanto riguarda il doppio con Eggert/Benecken che possono archiviare la terza sfera di cristallo consecutiva.

Difficile il discorso in casa Italia, su un catino che non è stato praticamente mai favorevole ai colori azzurri. Ci proveranno soprattutto le donne, le uniche a portare a casa una vittoria in stagione con una super Sandra Robatscher. Da seguire ovviamente anche Andrea Voetter. Al maschile si punta tutto sui cugini Dominik e Kevin Fischnaller, difficile però che possano giocarsi il podio. Nel doppio da segnalare l’infortunio di Patrick Rastner, provano a stupire i giovani Nagler/Malleier.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Giacomo Nicora