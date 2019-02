Slittino, Coppa del Mondo Altenberg 2019: nel doppio vince Thomas Steu su Eggert, quinti Nagler/Malleier, sesti Rieder/Rastner

La coppia composta dagli austriaci Thomas Steu e Lorenz Koller si è aggiudicata la tappa di Altenberg, Germania, valevole per la Coppa del Mondo di slittino doppio 2019. Dopo aver fissato il miglior crono nella prima manche, Steu/Koller hanno risposto nel migliore dei modi al tentativo di recupero dei tedeschi Toni Eggert e Sascha Benecken che si fermano a 43 millesimi dal successo. Per gli austriaci prima manche da 41.508 e seconda da 41.955, per i tedeschi, invece, 41.547 e 41.959.

Le due coppie hanno letteralmente fatto li vuoto e, nel caso di Eggert/Benecken hanno potuto sfruttare anche della pessima giornata dei connazionali Tobias Wendl e Tobias Arlt (secondi nella classifica generale fino a questa mattina) che chiudono 19esimi a quasi 3 secondi (record nella seconda manche con 41.700) dopo essersi quasi ribaltati in avvio della prima discesa.

Sul podio anche i lettoni Andris e Juris Sics a 386 millesimi dalla vetta, con 41.722 e 42.127. Quarta posizione per i tedeschi Robin Johannes Geueke e David Gamm a 451, mentre in quinta troviamo i nostri Ivan Nagler e Fabian Malleier che, dopo il nono tempo nella prima manche, fanno segnare un ottimo 42.168 che li porta a 550 millesimi da Steu/Koller. Sesta posizione per i nostri Ludwig Rieder e Patrick Rastner che non riescono a confermare il quinto posto della prima discesa e si fermano a 576.

Completano la top ten i russi Vladislav Yuzhakov e Iurii Prokhorov. settimi a 585 millesimi, quindi i connazionali Aleksandr Denisev/ Vladislav Antonov a 588, mentre al nono posto troviamo gli statunitensi Chris Mazdzer e Jayson Terdiman a 673, quindi al decimo i lettoni Kristens Putins e Imants Marcinkevics a 715. Pessima seconda manche, invece, per i nostri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner che, dopo aver fatto segnare il sesto tempo nella prima prova, non vanno oltre il 16esimo nella seconda e si ritrovano a quasi un secondo dalla vetta.

In classifica generale Toni Eggert mantiene un ampio margine sugli inseguitori a due sole tappe dal termine della stagione, mentre Thomas Steu si issa in seconda posizione, scalzando Tobias Wendl che, oggi, potrebbe aver visto svanire le residue chance di vittoria finale.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SLITTINO 2019

1 Eggert, Toni GER 85 55 100 85 100 100 100 100 85 810

Benecken, Sascha

2 Steu, Thomas AUT 100 100 60 70 70 46 70 36 100 652

Koller, Lorenz

3 Wendl, Tobias GER 46 70 70 100 85 60 85 60 22 598

Arlt, Tobias

4 Sics, Andris LAT 50 60 50 46 60 55 60 70 70 521

Sics, Juris

5 Yuzhakov, Vladislav RUS 70 85 36 42 42 36 28 46 46 431

Prokhorov, Iurii

6 Geueke, Robin Johannes GER 39 34 85 34 39 50 55 28 60 424

Gamm, David

7 Mazdzer, Chris USA 36 39 46 55 50 85 39 34 39 423

Terdiman, Jayson

8 Rieder, Ludwig ITA 55 46 39 32 34 39 50 55 50 400

Rastner, Patrick

9 Putins, Kristens LAT 60 50 34 50 36 30 42 32 36 370

Marcinkevics, Imants

10 Walker, Tristan CAN 32 42 55 39 55 70 30 34 357

Snith, Justin

11 Chmielewski, Wojciech Jerzy POL 42 36 32 36 46 34 25 26 28 305

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLO SLITTINO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Nagler – Malleier / slittino Foto: Paola Castaldi