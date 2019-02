Short track, Coppa del Mondo 2019: grande Italia a Torino! Valcepina vince ancora, staffetta donne d’argento e uomini di bronzo

È un’Italia eccezionale quella nell’ultima giornata della prova di Coppa del Mondo di short track a Torino. Una domenica indimenticabile, iniziata con un altro trionfo di Martina Valcepina nei 500m. Si tratta della terza vittoria consecutiva per la valtellinese, dopo quella ottenuta a Dresda la scorsa settimana e quella di ieri. Successi che hanno portato Martina a chiudere al secondo nella classifica generale.

Oltre al fantastico oro di Valcepina, sono arrivati un argento ed un bronzo di grande valore per le staffette azzurre. Una splendida reazione d’orgoglio per la squadra femminile, che doveva ottenere un piazzamento importante per certificare la qualificazione ai Mondiali. Il quartetto formato da Martina Valcepina, Arianna Sighel, Elena Viviani e Cecilia Maffei è secondo alle spalle dell’Olanda e davanti alla Russia e ad una Corea del Sud squalificata dalla giuria.

Un podio cercato tutto l’anno dagli uomini e finalmente arrivato. Gli azzurri (Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Andrea Cassinelli, Mattia Antonioli) hanno concluso al terzo posto alle spalle di Russia e Giappone, ma davanti all’Olanda. Un risultato che conferma i progressi fatti dalla squadra maschile in questa stagione, con la staffetta che può sognare ed essere ambiziosa ai Mondiali.

Altro bel risultato in campo maschile è la Finale B conquistata da Tommaso Dotti nei 1000m in una gara vinta dal sudcoreano Hwang Dae Heon davanti al connazionale Park Ji Won e al canadese Steven Dubois. Tra le donne vittoria per la canadese Kim Boutin davanti alla sudcoreana Choi Min Jeong e alla compagna di squadra Alyson Charles.

Foto: Lapresse