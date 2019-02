Short track, Coppa del Mondo Torino 2019: Martina Valcepina, MAGICO TRIS! Terza vittoria consecutiva nei 500 metri!

Foto LaPresse - Mauro Ujetto 10 2 2019 Torino ( Italia) Sport ISU World Cup 2018/19 - Torino: Ladies -Ladies - 500 m - Rep. Semi finals Nella foto: VALCEPINA Martina from Italy (ITA) Photo LaPresse - Mauro Ujetto 10-02-2018 Torino ( Italy) Sport ISU World Cup 2018/19 - Torino: Ladies- 500 m - Rep. Semi Finals In the photo: VALCEPINA Martina from Italy (ITA)

Martina Valcepina inarrestabile. Dopo il trionfo di ieri, la 26enne valtellinese ha archiviato una nuova vittoria nei 500 metri nella tappa di Coppa del Mondo di short track a Torino in corso di svolgimento al Palasport Tazzoli. Si tratta della terza affermazione consecutiva su questa distanza per l’azzurra, che prima di una settimana fa non aveva mai vinto nel circuito maggiore. In Italia solo Arianna Fontana, in campo femminile, vanta più trionfi della valtellinese in Coppa del Mondo.

Dopo aver concluso al secondo posto la batteria dei quarti di finale alle spalle della britannica Elise Christie, Valcepina ha letteralmente messo il turbo in semifinale, dove si è imposta con il miglior crono assoluto in 42″996 (rivelatosi poi anche il miglior crono di giornata). Tale prestazione le ha consentito di scattare dalla prima casella nell’atto conclusivo, dove, oltre alla Christie, ha affrontato l’americana Maame Biney e l’olandese Suzanne Schulting.

La caduta alla prima curva di Biney e Schulting portava alla ripetizione della partenza. Valcepina manteneva i nervi saldi e si rivelava prontissima di riflessi allo sparo, tanto da portarsi subito in prima posizione, esattamente come accaduto ieri. Christie tentava il sorpasso nel corso dell’ultima tornata, tuttavia la portacolori del Bel Paese non offriva alcuno spiraglio grazie ad una traiettoria molto stretta che le consentiva di andare a trionfare a braccia alzate davanti al proprio pubblico in 43″643. Seconda piazza a quasi tre decimi per Christie, mentre il podio è stato completato da Biney. Quarta Schulting, caduta nel corso delle prime battute della finale.

Grazie al trionfo odierno, Valcepina ha scavalcato l’olandese Lara van Ruijven (oggi eliminata in semifinale) al secondo posto nella classifica finale di Coppa del Mondo dei 500 metri, vinta dalla polacca Natalia Maliszewska, anch’ella fermatasi al penultimo atto.

In attesa di riabbracciare Arianna Fontana (che è tornata ad allenarsi ad inizio gennaio), l’Italia ha trovato una nuova punta di gran lusso in vista dei Mondiali che si svolgeranno tra un mese a Sofia.

federico.militello@oasport.it

Foto: Lapresse