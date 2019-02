Sei Nazioni Under20 2019, Italia-Galles 12-42. Gara a senso unico a Mantova, azzurrini battuti nettamente

Niente bis per gli azzurrini di Roselli: l’Italia Under20 di rugby esce sconfitta dalla seconda partita del Sei Nazioni contro i pari età del Galles. A Mantova la sfida finisce con un netto 12-42: la formazione britannica chiude avanti 21-0 dopo la prima frazione e nella ripresa trova immediatamente il punto di bonus offensivo. A punteggio ampiamente acquisito, arrivano anche le due mete italiane.

Nella prima frazione ospiti avanti con la meta di Basham al 13′, poi lo stesso atleta al 21′ bissa la marcatura. Al 38′ Scragg trova la terza meta, Evans non sbaglia una conversione e così al riposo lo score è di 0-21. Nella ripresa al 43′ arriva il bonus offensivo per gli ospiti con la terza marcatura personale di Basham. Al 60′ si sblocca l’Italia con la meta di Mba, ma Garbisi non converte, ospiti ancora in meta con Buckland al 74′, stavolta è Costelow a trasformare. Risponde l’Italia al 78′ con la marcatura di Trulla (Garbisi converte), ma i britannici vanno a marcare ancora al minuto 80 con Davies. La trasformazione di Costelow fissa il punteggio sul 12-42 finale.

TABELLINO

Italia Vs Galles 12-42 (p.t. 0-21)

Marcatori: 13’ m Basham tr Evans (0-7); 21’ m Basham tr Evans (0-14); 38’ m Scragg tr Evans (0-21); s.t. 3’ m Basham tr Evans (0-28); 20’ m Mba (5-28); 34’ m Buckland tr Costelow (5-35); 38’ m Trulla tr Garbisi (12-35); 40’ m Davies I. tr Costelow (12-42);

Italia: Trulla, Mastandrea (10’ s.t. Da Re), Moscardi, Mazza (1’ s.t. Mori), Mia, Garbisi, Piva (1’ s.t. Citton); Koffi (16’ s.t. Maurizi), Ruggeri (cap), Chianucci, Parolo (19’ s.t. Butturini), Stoian, Nocera (1’ s.t. Alongi), Taddia (19’ s.t. Marinello), Drudi (14’ s.t. Franceschetto) All. Roselli

Galles: Davies I., Lewis (24’ s.t. Roberts), Llewellyn, Owen, Smith, Evans (32’ s.t. Costelow), Hill (30’ Buckland); Basham, Morgan, Greggains (32’ s.t. Thomas), Williams , Scragg (32’ s.t. Rees), Warren (27’ s.t. Mathias), Lake (cap) (27’ s.t. Griffiths), Davies R. (32’ s.t. Devine) All. Williams

Arbitro: Sam Grove White (Scottish Rugby Union)

Assistenti: Graeme Ormiston e Bob Nevins (entrambi Scottish Rugby Union)

Calciatori: Garbisi (Italia) 1/2, Evans (Galles) 4/4, Costelow (Galles) 2/2

Cartellini: al 36° giallo a Ruggeri (Italia)

Man of the match: Basham (Galles)

Note: Pomeriggio di pioggia. Temperatura 8°. Terreno in discrete condizioni. 3744 spettatori.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alessio Tarpini Live Photo Sport