Scommesse Champions League 2019, le quote delle partite del 19-20 febbraio. C’è Juventus-Atletico Madrid

Seconda tornata per quanto riguarda gli ottavi di finale di andata per la Champions League di calcio 2018-2019. Vanno in scena, come di consueto, tra martedì e mercoledì (20 e 21 febbraio), le altre quattro partite per la prima fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea per club. Entra in scena anche la squadra più attesa in casa Italia: la Juventus. I bianconeri lanciano l’assalto al Wanda Metropolitano di Madrid, nella casa dell’Atletico di Diego Simeone. Tanti comunque i match davvero interessanti: andiamo a scoprire la guida alle scommesse sportive.

Lione – Barcellona

Sembra esserci un epilogo scontato, ma non è assolutamente scritto il successo dei catalani in terra transalpina, dove ha fatto tantissima fatica nei gironi il Manchester City di Pep Guardiola. La scommessa più probabile è ovviamente quella sul successo degli ospiti, con un Lionel Messi pronto a scrivere l’ennesima pagina di storia nella sua manifestazione: ad 1.80 il successo dei blaugrana.

Liverpool – Bayern Monaco

È di sicuro la partita più attesa e che promette più spettacolo. Gli uomini di Klopp vogliono sfruttare il fantastico scenario di Anfield per portare a casa una vittoria che sarebbe fondamentale, i tedeschi non sembrano essere al top, con un ultimo quadriennio leggermente in calo. Bisogna però sempre fare attenzione ai campioni di Germania che da un momento all’altro possono sbloccarsi. Ci saranno sicuramente tanti gol: over 2,5 (da tre gol segnati in su) a quota 1,64. Attenzione anche all’1 fisso, con un possibile raddoppio.

Atletico Madrid – Juventus

Grandissimo equilibrio, con l’1 e il 2 che sono praticamente alla pari (2,85 e 2,82). Molto probabile anche un pareggio, che lascerebbe tutto aperto in chiave sfida di ritorno: 3,15 la quota dell’X. La Juventus, come detto da Allegri alla vigilia, parte sicuramente con l’obiettivo di andare a segno per facilitare il compito in chiave ritorno: 2.06 la quota per entrambe le squadre in rete.

Schalke 04 – Manchester City

Delle quattro è la partita più scontata, con i ragazzi di Guardiola nettamente favoriti. I teutonici voglio difendere il fattore casa ma non sarà assolutamente facile, visto l’avversario davvero agguerrito. Probabile una vittoria netta per la compagine inglese: a quota 1,80 un successo con almeno due gol di scarto per Aguero e compagni.

Credits: Anton_Ivanov / Shutterstock