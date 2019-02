Sci nordico, Mondiali 2019: i convocati dell’Italia, 17 azzurri per Seefeld. Federico Pellegrino trascina la Nazionale

L’Italia sarà presente ai Mondiali 2019 di sci di fondo con ben 17 atleti (dieci uomini e sette donne), si tratta della Nazionale più giovane di sempre per una rassegna iridata con una media di appena 25 anni tra gli uomini. Federico Pellegrino sarà ovviamente la punta di diamante della nostra spedizione, il Campione del Mondo della sprint cercherà di confermarsi e ha tutte le carte in regola per sfidare il mostro Klaebo. Riflettori puntati anche su Francesco De Fabiani che può fare molto bene nelle prove distance e che è ringalluzzito dal secondo posto nella sprint a tecnica libera di Cogne ottenuto alle spalle proprio di Pellegrino che sarà alla sua quinta presenza in questa competizione mentre ci saranno ben sette esordienti. Di seguito l’elenco degli azzurri convocati per i Mondiali 2019 di sci nordico che si disputeranno a Seefeld (Austria) dal 21 febbraio al 3 marzo.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI SCI NORDICO 2019:

UOMINI

Bertolina Mirco (Centro Sportivo Carabinieri, prima partecipazione)

Da Prà Simone (Gruppo Sportivo Fiamme Oro, prima partecipazione)

De Fabiani Francesco (Centro Sportivo Esercito, terza partecipazione)

Gardener Stefano (Centro Sportivo Carabinieri, prima partecipazione)

Graz Davide (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, prima partecipazione)

Muller Claudio (Centro Sportivo Carabinieri, prima partecipazione)

Pellegrino Federico (Gruppo Sportivo Fiamme Oro, quinta partecipazione)

Rastelli Maicol (Centro Sportivo Esercito, seconda partecipazione)

Salvadori Giandomenico (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, seconda partecipazione)

Zelger Stefan (Centro Sportivo Esercito, prima partecipazione)

DONNE

Brocard Elisa (Centro Sportivo Esercito, quarta partecipazione)

Comarella Sara (Gruppo Sportivo, prima partecipazione)

Debertolis Ilaria (Gruppo Sportivo Fiamme Oro, quarta partecipazione)

Ganz Caterina (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, seconda partecipazione)

Laurent Greta (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, quarta partecipazione)

Pellegrini Sara (Gruppo Sportivo Fiamme Oro, seconda partecipazione)

Scardoni Lucia (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, terza partecipazione)

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo