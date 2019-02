Sci Freestyle, Mondiali 2019: Cina a caccia della tripletta negli aerials femminili, lotta aperta nella gara maschile

I Campionati del Mondo 2019 di sci freestyle, in corso di svolgimento a Park City (Utah, Stati Uniti), sono entrati nel vivo con l’assegnazione delle prime medaglie nello skicross e nel big air, mentre domani sarà la volta degli aerials. Si preannuncia grande spettacolo in quel di Deer Valley, sede delle competizioni di aerials e moguls, con i migliori interpreti della disciplina a caccia del titolo iridato nell’appuntamento più importante della stagione post-olimpica.

Al femminile la Cina proverà a farla da padrona come testimonia l’unica tappa di Coppa del Mondo disputata quest’anno, in cui Xu Mengtao (vincitrice di 4 Sfere di Cristallo) ha trionfato precedendo in classifica tre connazionali. Le sorprese sono però dietro l’angolo in una disciplina in cui spesso i valori possono mutare improvvisamente nell’evento clou della stagione, perciò la rosa delle candidate alla medaglia d’oro comprende anche la bielorussa Hanna Huskova (Campionessa Olimpica a Pyeongchang), l’australiana Laura Peel e la statunitense Ashley Caldwell (campionessa iridata in carica), oltre alle altre rappresentanti della selezione cinese.

Nella gara maschile si preannuncia grande equilibrio in una gara molto aperta e che vede un folto novero di atleti a caccia del podio mondiale. Il ventenne russo Maxim Burov (detentore della Sfera di Cristallo) è in testa alla Coppa del Mondo dopo aver vinto la prima tappa stagionale a Lake Placid, ma dovrà vedersela con diversi nomi di spicco come l’ucraino Oleksandr Abramenko (Campione Olimpico 2018), il padrone di casa statunitense Jonathon Lillis (detentore del titolo iridato) ed il cinese Qi Guangpu (due volte campione del mondo nel 2013 e 2015)

Foto: Federico Rostagno / Shutterstock.com