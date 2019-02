Freestyle, Mondiali 2019: svolte le qualificazioni degli aerials. I migliori sono Xu Mengtao e Noe Roth

Si sono svolte a Deer Valley, negli USA, le qualificazioni del freestyle aerials valido per i Mondiali: il maltempo ha risparmiato la località statunitense, al contrario di quanto fatto con Park City, e così sia le prove maschili che femminili sono state completate. Si conoscono dunque i nomi dei dodici finalisti per ciascuna competizione, dove oggi non vi erano azzurri al via.

Nelle qualificazioni maschili il migliore è stato lo svizzero Noe Roth, davanti all’ucraino Oleksandr Abramenko ed al russo Ilia Burov. I tre sono stati seguiti dallo statunitense Alex Bowen, dal russo Maxim Burov e dal bielorusso Anton Kushnir, mentre hanno avuto bisogno della seconda manche i russi Stanislav Nikitin e Pavel Krotov, il cinese Wang Xindi, lo statunitense Christopher Lillis e gli elvetici Pirmin Werner e Dimitri Isler.

Nelle qualificazioni femminili sono passate in finale la cinese Xu Mengtao, la russa Nikitina Liubov, l’australiana Laura Peel, la cinese Shao Qi, l’ucraina Olga Polyuk e la bielorussa Aliaksandra Ramanouskaya, mentre hanno fatto ricorso alla seconda qualifica le kazake Zhanbota Aldabergenova ed Akmarzhan Kalmurzayeva, le statunitensi Ashley Caldwell e Morgan Northrop, la russa Sofia Alekseeva e la tedesca Emma Weiss.

Strong showing from Noe Roth 🇨🇭to top the field in men's #aerials qualifiers. Top 12 athletes advance into tomorrow's finals under the lights. Full results: https://t.co/n4nAg4eo0E pic.twitter.com/W5NwQvAncf — FISfreestyle (@FISfreestyle) February 5, 2019

The Ladies’ #Aerials Qualifications results are in from Deer Valley with Xu Mengtao 🇨🇳 topping the field going into the final Wednesday! #utahworlds2019 pic.twitter.com/0PBqbM190e — FISfreestyle (@FISfreestyle) February 5, 2019

