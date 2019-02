Freestyle, Mondiali 2019: nel dual moguls si impongono Mikael Kingsbury e Perrine Laffont

Una conferma ed una rivincita: questa la sentenza dei Mondiali freestyle per la specialità dual moguls, che nella notte italiana hanno avuto il loro epilogo. Nella gara maschile firma una straordinaria doppietta il canadese Mikael Kingsbury che, dopo il successo nella specialità moguls, si ripete, mentre nella competizione femminile rivincita per la transalpina Perrine Laffont che, dopo il bronzo di ieri, si mette al collo l’oro.

Nella gara maschile il podio è identico a quello delle moguls per due terzi: il canadese Mikael Kingsbury firma in finale lo score di 87.62 e supera lo statunitense Bradley Wilson, che si ferma a quota 84.69. Bissa la medaglia di bronzo dopo 24 ore il nipponico Daichi Hara, che supera nella small final lo svedese Walter Wallberg: 83.31 e 79.37 i punteggi ottenuti dai due atleti nella lotta per l’ultimo gradino del podio.

Nella gara femminile riscatta la parziale delusione (se mai possa esserlo un podio iridato) dopo il terzo posto di ieri la transalpina Perrine Laffont, che in finale supera la statunitense Jaelin Kauf per 84.74 a 82.59. Nella small final arriva un’altra medaglia per gli USA: il merito è di Tess Johnson, che con lo score di 82.60 supera la kazaka Yulia Galysheva, oro ieri nelle moguls, fermatasi a quota 79.28.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: action sports / Shutterstock.com