Sci di fondo, Sprint Mondiali 2019: nelle qualificazioni Federico Pellegrino sesto, Viktor Thorn davanti. Passano De Fabiani, nono, e Zelger

Federico Pellegrino chiude in sesta posizione le qualificazioni della gara sprint maschile ai Mondiali di Seefeld con il tempo di 2’56″49, un centesimo più lento rispetto a quello del suo rivale, il norvegese Johannes Klaebo (quinto). Sul veloce tracciato che misura 1600 metri a comandare le operazioni è Viktor Thorn (Svezia) con il tempo di 2’55″57 davanti al russo Sergey Ustiugov, preceduto di un centesimo.

La terza posizione è per due: il norvegese Finn Haagen Krogh e Calle Halfvarsson chiudono a 54 centesimi da Thorn, mentre è settimo Emil Iversen (Norvegia), staccato di 1″20. Ottavo posto per il finlandese Joni Maeki (+2″25), davanti a un Francesco De Fabiani (+2″38) che conferma il proprio buon momento nelle gare sprint dopo il secondo posto di Cogne. Decima posizione a 2″39 per un altro potenziale protagonista della fase a eliminazione diretta, il francese Lucas Chanavat.

Per quanto riguarda i colori italiani, passa le qualificazioni anche Stefan Zelger, 27° con 7″19 di ritardo da Thorn. Non ce la fa di pochissimo un pur molto bravo Davide Graz, che a nemmeno 19 anni chiude a 8″20 dal leader e a 90 centesimi da Renaud Jay (Francia). Un po’ più lontano, a 9″30, Claudio Muller, che chiude quarantesimo.

Prestazione piuttosto incolore del russo Alexander Bolshunov, che chiude ventinovesimo a 7″29; si comporta meglio il suo connazionale Gleb Retivykh, quattordicesimo alle spalle del norvegese Sindre Bjoernestad Skar e davanti all’altro francese Richard Jouve. Si lascia guardare la situazione britannica, con due uomini tra i qualificati: se Andrew Young non è più una sorpresa, il nome di James Clugnet in dodicesima posizione fa parte di quei risultati che sfuggono alle previsioni.

Al netto dei non partenti, hanno completato le qualificazioni quasi 150 uomini.

Foto: Pier Colombo