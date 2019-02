Sci di fondo, Coppa del Mondo Cogne 2019: Pellegrino subito al comando nelle qualificazioni! Ottimi riscontri da Greta Laurent

Comincia benissimo il sabato di Cogne per Federico Pellegrino. Il campione di Nus, infatti, conclude al comando le qualificazioni della gara sprint a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo, ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Seefeld. Pellegrino, senza Johannes Klaebo di mezzo, va in testa con il tempo di 3’10″57, con il quale precede di 20 centesimi il francese Lucas Chavanat e di 1″65 l’altro transalpino Richard Jouve.

Si classifica quarto Sergey Ustiugov (Russia, +2″12), che precede l’americano Simeon Hamilton (+3″83), il norvegese Eirik Brandsdal (+4″56) e il nostro Francesco De Fabiani, settimo a 4″65. A chiudere il novero dei primi dieci sono Haavard Solaas Taugboel (Norvegia, +4″78) e i due russi Gleb Retivykh (+4″84) e Artem Maltsev (+5″25). Sorprendono in positivo il canadese Russell Kennedy, che con il pettorale 58 è dodicesimo a 5″30, e il francese già Campione del Mondo juniores di specialità Tom Mancini (19° a 7″27).

Un unico italiano accompagna Pellegrino e De Fabiani nei quarti: è Stefan Zelger (26° a 8″33). Sfortunato Davide Graz: partito per penultimo, diventa il primo degli esclusi col 31° tempo a 9″17 da Pellegrino. Non si qualificano, allo stesso modo, Claudio Muller (33° a 9″20), Mirco Bertolina (35° a 9″90), Michael Hellweger (40° a 10″21), Giacomo Gabrielli (43° a 11″16), Stefano Dellagiacoma (44° a 11″19), Enrico Nizzi (51° a 12″96), Daniele Serra (53° a 13″84), Mikael Abram (56° a 14″24), Florian Capello (58° a 14″63), François Vierin (65° a 17″04) e Mattia Armellini (67° a 18″30).

Tra le donne, con gran parte dei gruppi svedese e norvegese assenti, a chiudere al comando è Nadine Faehndrich (Svizzera), che chiude il percorso di 1600 metri in 3’37″06 precedendo le slovene Eva Urevc (+2″46) e Alenka Cebasek (+3″35). Al quarto posto, staccata di 4″19, c’è la tedesca Sandra Ringwald, che precede un terzetto americano formato da Sophie Caldwell, Sadie Bjornsen e Jessica Diggins, rispettivamente in ritardo di 4″27, 4″97 e 5″18. Ottime notizie arrivano da Greta Laurent, ottava (+6″34): precede Johanna Hagstroem (Svezia, +6″49) e Natalia Matveeva (+6″53).

Altre tre azzurre, oltre a Laurent, riescono a qualificarsi per la fase finale: si collocano al 16° posto Ilaria Debertolis (+9″17), al 19° Lucia Scardoni (+9″73) e al 23° Elisa Brocard (+10″64). Non ce la fanno invece la pur brava Francesca Franchi (32° tempo, +13″18), Francesca Baudin (43° posto, +17″37), Chiara De Zolt Ponte (cinquantesima a 25″21) e Alice Canclini, al 55° e penultimo posto a 56″95.

Foto: Valerio Origo