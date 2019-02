Sci di fondo oggi, Sprint Cogne 2019: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Torna in Italia il circuito della Coppa del Mondo di sci di fondo: il weekend di Cogne comincia con le due sprint femminile e maschile a tecnica libera, le ultime prima dei Mondiali che partiranno a Seefeld.

Sono tantissimi gli azzurri in gara: questo perché, oltre ai membri fissi del giro della Nazionale, ci sono anche gli under 23 e gli juniores. Troveremo così, nella gara femminile, Greta Laurent, Elisa Brocard, Alice Canclini, Lucia Scardoni, Ilaria Debertolis, Francesca Baudin, Francesca Franchi, Chiara De Zolt Ponte. Nella gara maschile (in cui non ci sarà Johannes Klaebo, e questa è una notizia non da poco), invece, saranno impegnati Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino, Enrico Nizzi, Stefan Zelger, Michael Hellweger, Claudio Muller, Giacomo Gabrielli, Mirco Bertolina, François Vierin, Florian Capello, Daniele Serra, Mikael Abram, Mattia Armellini, Stefano Dellagiacoma, Davide Graz. Un contingente molto vasto, dunque, dal quale si potrebbero trarre indicazioni utili sia in chiave Seefeld che in ottica futura.

Le gare sprint di Coppa del Mondo di sci di fondo di Cogne si svolgeranno oggi, 16 febbraio. Le gare, limitatamente alle fasi finali, saranno trasmesse in diretta tv dai canali di RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming da RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta di tutti gli eventi, per non perdersi davvero nulla.

SABATO 16 FEBBRAIO

Ore 10:00 Qualificazioni sprint individuale a tecnica libera femminile e maschile

Ore 12:30 Fasi finali sprint individuale a tecnica libera femminile e maschile

