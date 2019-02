Sci di fondo oggi, 10 km femminile Mondiali 2019 (26 febbraio): orario d’inizio e come vederla in tv. Tutti gli italiani in gara

Ritorna oggi l’appuntamento con i Mondiali di sci di fondo in corso di svolgimento a Seefeld: nel pomeriggio si disputa la 10 km a tecnica classica femminile con partenza a intervalli, che vedrà al via 74 fondiste.

Saranno tre le italiane al via, e cioè Lucia Scardoni, Caterina Ganz e Anna Comarella: la speranza è di portare almeno una di esse nelle prime venti posizioni. Per quel che riguarda il novero delle favorite, invece, si potrebbe ridurre a una sola: Therese Johaug, alla ricerca di una seconda soddisfazione iridata. Potrebbero tentare di avvicinarsi alla norvegese la connazionale Ingvild Flugstad Oestberg, la russa Natalia Nepryaeva e la finlandese Krista Parmakoski. Dovesse arrivare un altro successo, per Johaug si tratterebbe della nona medaglia d’oro iridata, e in particolare la seconda su questa distanza, che meno di altre le ha portato fortuna a livello di Mondiali.

La 10 km a tecnica classica femminile con partenza a intervalli valevole per i Mondiali di Seefeld si disputerà quest’oggi alle ore 15. La gara sarà visibile in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdersi davvero nulla.

MARTEDI’ 26 FEBBRAIO

Ore 15:00 10 km a tecnica classica femminile Mondiali di Seefeld

ITALIANE IN GARA

Anna Comarella, Lucia Scardoni, Caterina Ganz

Foto: Valerio Origo