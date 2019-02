Sci di fondo, Mondiali Seefeld 2019: la Russia insidierà la Norvegia nella staffetta maschile? Italia per la sorpresa

Sarà duello tra Norvegia e Russia domani per la medaglia d’oro ai Mondiali di sci di fondo di Seefeld, in Austria: alle ore 13.15 scatterà infatti la staffetta 4×10 km maschile che promette anche scintille, viste le ruggini della sprint di giovedì scorso con Ustiugov squalificato dopo aver preso due cartellini gialli prima per ostruzione nei confronti di Klaebo e poi per comportamento antisportivo all’arrivo, quando è andato a cercare il norvegese per chiarirsi dopo il contatto, ma finendo per spintonare l’avversario.

Sia agli ultimi Mondiali che alle scorse Olimpiadi hanno vinto i norvegesi, ma in questa nuova occasione i russi schiereranno sia Ustiugov che Bolshunov, ed è probabile che sin dal via sarà gara dura in vista dell’ultima frazione, quando la Russia dovrà avere il maggior vantaggio su Klaebo, schierato come ultimo frazionista.

L’Italia proverà a giocarsi la medaglia di bronzo con Finlandia, Francia e Svezia: i nostri tecnici si aspettano un inizio non folgorante in tecnica classica ed hanno deciso di schierare Maicol Rastelli in prima frazione, con Federico Pellegrino in seconda che avrà il compito eventualmente di riportarci sotto nel caso in cui dopo 10 km l’Italia dovesse essere staccata dalle migliori.

Giandomenico Salvadori dovrà dare il massimo per non pagare dazio, o quantomeno non accusare un distacco incolmabile nel passaggio alla tecnica libera, per lanciare in buona posizione Francesco De Fabiani, il quale avrebbe l’arduo compito di giocarsi in ultima frazione le possibilità di un piazzamento anche a ridosso del podio.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo