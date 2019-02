Salto con gli sci, Mondiali 2019: Stefan Kraft davanti a Ryoyu Kobayashi nelle qualificazioni del trampolino normale. Colloredo davanti a Insam, passano entrambi

Stefan Kraft riesce a precedere Ryoyu Kobayashi nel salto di qualificazione dal trampolino normale (HS109) dei Mondiali in corso di svolgimento a Seefeld. L’austriaco arriva a 106 metri con un salto di alto valore, conseguendo 130.9 punti, mentre il giapponese si “limita” a mettere sulla neve la miglior misura di giornata, 108.5 metri, pur chiudendo a quota 127.5. In terza posizione c’è il polacco Kamil Stoch, 107 metri e 126.1 punti.

Al quarto posto c’è Dawid Kubacki (Polonia), con un salto lungo 104 metri e 123.4 punti, davanti a un Evgeniy Klimov (Russia) ottimo protagonista in quest’occasione ed in grado di volare fino a 104.5 metri con 122.4 punti. Molto bene anche Michael Hayboeck (Austria), sesto con 101 metri e 120.3 punti, con cui precede il tedesco Richard Freitag (104.5 e 119.9). Si rivede nelle zone alte Peter Prevc (Slovenia), che è ottavo dopo aver saltato 102.5 metri trovando 118.3. Chiudono la top ten il Campione del Mondo dal trampolino grande Markus Eisenbichler (Germania, 101.5 e 117.1) e il bronzo della stessa gara Killian Peier (Svizzera, 100.5 e 106.9).

Si invertono, almeno per oggi, i rapporti di forza per gli italiani: Sebastian Colloredo torna a vivere una piccola parte degli antichi fasti con un bel salto da 97 metri e 101.5 punti, che lo colloca al 33° posto. Quarantesimo, invece, Alex Insam, già condizionato da un problema che lo ha costretto a presentarsi sul trampolino tre minuti più tardi di quanto previsto: per lui ci sono 90 metri e 90.5 punti.

La gara odierna è stata caratterizzata da un rinvio di 30 minuti per la forte variabilità del vento, che ha messo in difficoltà molti atleti (quotati compresi) anche quando si è iniziato a saltare.

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marcin Kazdiolka / Shutterstock