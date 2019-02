Sci di fondo, Mondiali Seefeld 2019: Francesco De Fabiani e l’amata tecnica classica. Nella 15 km può arrivare la top ten

Francesco De Fabiani e la tecnica classica: un legame di profondo amore che si è rinsaldato domenica, quando per il valdostano è arrivata la prima medaglia iridata nella team sprint. Domani, con inizio alle ore 14.00, andrà in scena la 15 km tc ai Mondiali di sci di fondo in corso a Seefeld, in Austria e lui sarà la punta di diamante della Nazionale italiana.

Nonostante tutto sono tanti, forse troppi, i nomi degli avversari davvero in palla perché l’azzurro possa puntare una medaglia, più realistico pensare di puntare alla top ten, magari arrivando non lontano dalla top five. I due grandi favoriti sono il finlandese Iivo Niskanen e il russo Alexander Bolshunov, mentre non sarà al via il norvegese Johannes Klaebo.

I nomi di spicco però non mancano, a partire dai norvegesi Martin Sundby e Didrik Toenseth, passando per lo svedese Calle Halfvarsson e per il kazako Alexey Poltoranin. Da tenere d’occhio per l’azzurro saranno anche gli altri norvegesi, Emil Iversen e Sjur Roethe, fresco iridato nello skiathlon.

Ci sono in pratica, al netto delle eventuali sorprese come accaduto oggi nella gara femminile con la svedese Frida Karlsson, almeno otto atleti in grado, sulla carta, di stare davanti a De Fabiani, per questo motivo chiudere in una posizione tra le prime dieci, come detto, appare un obiettivo più che realistico.

In effetti, guardando ai risultati in stagione, si tratterebbe di un piazzamento più che soddisfacente, dato che in questo identico formato di gara l’azzurro è arrivato 15° a Ruka, Finlandia, in apertura, 16° ad Otepää, Estonia, e soltanto 23° a Cogne, nell’ultima fatica prima della rassegna iridata.

Foto: Pier Colombo