LIVE Sci di fondo, 15 km Mondiali 2019 in DIRETTA: Francesco De Fabiani cerca l’impresa in una gara poco amata

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 15 km a tecnica classica maschile valida per i Mondiali di sci di fondo in corso di svolgimento a Seefeld, Austria. E’ l’unica gara distance che si svolge con la classica partenza ad intervalli.

Riuscirà l’armata norvegese, composta da Sundby, Toenseth, Iversen e Roethe, ad allungare la striscia di ori della nazionale scandinava. La leadership norvegese è messa in pericolo in particolare dal russo Bolshunov, apparso in grandissimo spolvero nell’ultima gara di Coppa del Mondo su questa distanza a Cogne e protagonista per tutta la stagione in questo format di gara. Attenzione ai francesi, in gran forma, al finlandese Niskanen, agli svedesi e anche allo svizzero Dario Cologna che forse ha l’ultima possibilità di agguantare un podio iridato: non è in forma ma dall’alto della sua classe potrebbe trovare la zampata del campione.

L’Italia si presenta al via con Francesco De Fabiani uomo di punta: il valdostano non ama particolarmente le gare con partenze ad intervalli ma è uno specialista della tecnica classica e lo ha dimostrato domenica conquistando nella Team Sprint la prima medaglia iridata della carriera. Finora in stagione in questo format di gara, De Fabiani conta al massimo un 15mo posto ma l’azzurro sta bene e può puntare in alto. In gara per l’Italia anche Maicol Rastelli che scalda i motori in vista della staffetta di venerdì e Stefan Zelger, entrambi a caccia di un posto fra i primi 30.

La 15 km a tecnica libera femminile con partenza a intervalli prenderà il via alle ore 14. Vi auguriamo buon divertimento con la DIRETTA LIVE scritta di OA Sport! Foto Pier Colombo

13.43: Il grande favorito per la vittoria della gara è il russo Bolshunov, specialista della tecnica libera e della distanza ma attenzione anche al contingente norvegese, con Sundby, Iversen e Roethe in testa

13.40: Buongiorno agli appassionati di sci di fondo. E’ il giorno della 15 km a tecnica classica maschile a Seefeld. Si preannuncia grande battaglia per le posizioni sul podio