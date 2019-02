Sci di fondo, Mondiali 2019: skiathlon (sabato 23 febbraio). Orari e programma delle gare. Come vederle in tv

La terza e la quarta gara ad assegnare medaglie ai Mondiali di sci di fondo saranno le due skiathlon: a Seefeld domani, sabato 23 febbraio, si terranno le competizioni che prevedono la prima parte in tecnica classica e la seconda in tecnica libera. Per la Nazionale italiana saranno in gara tra gli uomini Giandomenico Salvadori, Stefano Gardener, Simone Daprà e Stefan Zelger, mentre tra le donne ci saranno Elisa Brocard, Caterina Ganz, Anna Comarella e Sara Pellegrini. La gara femminile scatterà alle ore 11.00, mentre quella maschile alle ore 12.30. La diretta tv delle gare è ad opera di RaiSport+HD e di Eurosport 1, mentre la diretta streaming è affidata a Rai Play e a Eurosport Player. OA Sport vi offre la diretta live testuale delle due gare.

Di seguito il programma completo delle gare di domani:

Mondiali di sci di fondo

Sabato 23 febbraio

ore 11.00 Skiathlon (7.5 km tc + 7.5 km tl) femminile

ore 12.30 Skiathlon (15 km tc + 15 km tl) maschile

diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1

diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player

diretta live testuale su OA Sport

Foto: Pier Colombo