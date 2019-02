Sci di fondo, Mondiali 2019: scelta l’Italia per le team sprint, Pellegrino-De Fabiani puntano al podio!

Domenica 24 febbraio si disputeranno le team sprint ai Mondiali 2019 di sci di fondo, a Seefeld (Austria) si torna sulla neve per assegnare le medaglie nella staffetta veloce: le coppie in gara si affronteranno con l’obiettivo di conquistare le prestigiose medaglie iridate. L’Italia si affiderà in particolar modo al duo maschile: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani hanno tutte le carte in regola per puntare al podio, i due valdostani hanno realizzato una magnifica doppietta individuale settimana scorsa a Cogne in Coppa del Mondo e Chicco ha conquistato l’argento iridato nell’individuale di giovedì dopo un vertiginoso duello con Klaebo. Al femminile, invece, Greta Laurent e Lucia Scardoni proveranno a ben figurare. Di seguito le coppie dell’Italia per la team sprint dei Mondiali 2019 di sci di fondo.

ITALIANI PER LA TEAM SPRINT DEI MONDIALI SCI DI FONDO:

TEAM SPRINT MASCHILE: Federico Pellegrino-Francesco De Fabiani

TEAM SPRINT FEMMINILE: Greta Laurent-Lucia Scardoni

Foto: Pier Colombo