Sci di fondo, Mondiali 2019: scelta l’Italia per 15 km e 10 km. Francesco De Fabiani ci prova

I Mondiali 2019 di sci di fondo sono fermi per una giornata di riposo ma domani si tornerà a fare subito sul serio a Seefeld (Austria). Martedì 26 febbraio andrà infatti in scena la 10 km a tecnica classica, l’Italia si affida al terzetto composto da Lucia Scardoni, Anna Comarella e Caterina Ganz che proveranno a mettersi in luce. Le chance maggiori sono affidate a Francesco De Fabiani che mercoledì 27 febbraio tornerà sulla neve dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella team sprint con Federico Pellegrino: il valdostano potrebbe essere un grande protagonista della 15 km in tecnica classica, gli altri azzurri in gara saranno Maicol Rastelli e Stefan Zelger. Si entrerà poi nel weekend conclusivo con le due staffette, 30 km femminile e 50 km maschile.

15 KM TECNICA CLASSICA (MASCHILE): Francesco De Fabiani, Stefan Zelger, Maicol Rastelli

10 KM TECNICA CLASSICA (FEMMINILE): Lucia Scardoni, Anna Comarella, Caterina Ganz

Foto: Pier Colombo