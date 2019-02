Sci di fondo, Coppa del Mondo: doppietta Italia dopo 9 anni! Federico Pellegrino firma la 13^ vittoria

Federico Pellegrino ha conquistato la tredicesima vittoria individuale in Coppa del Mondo, il valdostano ha trionfato nella sprint a tecnica libera in quel di Cogne: apoteosi assoluta per Chicco di fronte al proprio pubblico, il Campione del Mondo teneva tantissimo a questo appuntamento in casa e non ha deluso le aspettative dominando la giornata dal primo all’ultimo istante. Il 28enne ha compiuto una fantastica rimonta in finale a causa di un problema con un bastoncino e ha tagliato il traguardo in prima posizione: dal 21 dicembre 2014 al 16 febbraio 2019, in poco più di quattro anni Pellegrino si è imposto in 12 sprint a tecnica libera e in una sprint a tecnica classica.

L’Italia però oggi ha festeggiato doppio grazie a Francesco De Fabiani che ha conquistato una pazzesca seconda posizione, l’Italia non confezionava una doppietta addirittura dal febbraio 2010 quando Giorgio Di Centa e Pietro Piller Cottrer firmarono l’uno-due nella 15 km di Canmore (prima volata in assoluto in una sprint). Quello di oggi è il primo podio di De Fabiani in questa specialità, il settimo in totale nel massimo circuito itinerante in cui ha anche vinto la 15 km di Lahti nel 2015. Nel frattempo Pellegrino allunga in testa alla classifica degli italiani più vincenti di sempre in Coppa del Mondo, terzo considerando anche le ragazze (a 10 successi da Stefania Belmondo).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI FEDERICO PELLEGRINO E FRANCESCO DE FABIANI

VITTORIE INDIVIDUALI UOMINI IN COPPA DEL MONDO:

13 Federico Pellegrino

6 Pietro Piller Cottrer

5 Cristian Zorzi

3 Silvio Fauner

2 Marco Albarello

2 Fabio Maj

2 Fulvio Valbusa

2 Renato Pasini

1 Roland Clara

1 Maurilio De Zolt

1 Freddy Schwienbacher

1 Valerio Checchi

1 Giorgio Di Centa

1 Francesco De Fabiani

VITTORIE INDIVIDUALI DONNE IN COPPA DEL MONDO:

23 Stefania Belmondo

15 Manuela Di Centa

7 Arianna Follis

4 Gabriella Paruzzi

1 Valbusa Sabina

1 Marianna Longa

Foto: Pier Colombo