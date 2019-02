VIDEO Pellegrino-De Fabiani, monumentale doppietta nella sprint di Cogne: riviviamo la gara degli azzurri, Italia in trionfo

Italia stratosferica nella sprint a tecnica libera di Cogne, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo. Gli azzurri si sono scatenati sulle nevi valdostane e di fronte al proprio pubblico hanno giganteggiato in lungo e in largo: monumentale doppietta firmata da Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani che hanno lasciato le briciole agli avversari regalandosi un uno-due memorabile nell’ultima gara prima dei Mondiali. Chicco ha festeggiato in casa e si lancia al meglio verso la rassegna iridata dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato due anni fa, De Fabiani è invece salito sul podio per la prima volta in questa specialità. Di seguito il VIDEO della doppietta di Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani nella sprint di Cogne, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo.

VIDEO DOPPIETTA PELLEGRINO-DE FABIANI SPRINT COGNE:

MERAVIGLIA ITALIANA A COGNE 🇮🇹😍💪 Chicco Pellegrino rompe un bastoncino ma vince comunque davanti a Francesco de Fabiani; due valdostani davanti a tutti nella gara di casa👏👏👏 #CogneWorldCup2019 #EurosportSCI pic.twitter.com/epspWo88ob — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 16, 2019

Foto: Valerio Origo