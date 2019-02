VIDEO Sofia Goggia, la vittoria nella discesa di Crans Montana. Dominio assoluto dell’azzurra

Una strepitosa Sofia Goggia vince, dominando, la discesa libera di Crans Montana, in Svizzera, della Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca, oro a PyeongChang 2018 in questa specialità, centra il primo successo della propria stagione (fortemente ridotta per l’infortunio al malleolo) con una prova letteralmente impeccabile. Nonostante una neve molle per le alte temperature, Goggia ha sciato alla grande, risultando imprendibile per tutte le rivali. Andiamo a rivivere il capolavoro della nostra campionessa!

GLI HIGHLIGHTS DELLA DISCESA DI CRANS MONTANA

LA DISCESA DI SOFIA GOGGIA

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FISI