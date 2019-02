Sci alpino, Slalom Maribor 2019: Mikaela Shiffrin vince in scioltezza ed aggiorna il libro dei record. Ottava Chiara Costazza

Mikaela Shiffrin of the US competes during the first run of the FIS World Cup Slalom in Maribor, Slovenia on February 2, 2019. (Photo by Jure Makovec / AFP)