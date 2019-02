Sci alpino, Slalom femminile Mondiali 2019 oggi: orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza

Siamo arrivati all’ultimo appuntamento per quanto riguarda i Mondiali di sci alpino di Are 2019 al femminile. Mikaela Shiffrin contro Petra Vlhova. Nella penultima giornata della rassegna iridata va in scena uno dei duelli più attesi. Una lotta spettacolare per il titolo nello slalom femminile con entrambe che si sono già messe al collo una medaglia d’oro: l’americana all’esordio nel superG, mentre la slovacca nel gigante di ieri. Per quanto riguarda i colori italiani, invece, ci sono ben poche chance di vedere le nostre rappresentanti puntare al podio, ma le sorprese sono sempre ben accette da Chiara Costazza, Irene Curtoni e Lara Della Mea!

Di seguito il programma dettagliato dello slalom femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino di domani. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA SLALOM FEMMINILE MONDIALI SCI ALPINO ARE 2019

SABATO 16 FEBBRAIO:

11.00 Slalom (femminile), prima manche – Chiara Costazza, Irene Curtoni, Lara Della Mea.

14.30 Slalom (femminile), seconda manche

STARTLIST SLALOM FEMMINILE MONDIALI 2019

1 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

2 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

3 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

4 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

5 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT Head

6 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

7 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol

8 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

9 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon

10 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

11 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Rossignol

12 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

13 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol

14 296354 COSTAZZA Chiara 1984 ITA Dynastar

15 206279 GEIGER Christina 1990 GER Rossignol

break

16 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

17 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Stoeckli

18 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

19 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Atomic

20 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

21 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

22 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

break

23 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

24 425981 SKJOELD Maren 1993 NOR Voelkl

25 506583 SAEFVENBERG Charlotta 1994 SWE Rossignol

26 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

27 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE Voelkl

28 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Salomon

29 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI Dynastar

30 185447 KORPIO Nella 1999 FIN Atomic

break

31 197540 FORNI Josephine 1994 FRA Rossignol

32 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer

33 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl

34 25096 GUTIERREZ Mireia 1988 AND Fischer

35 306977 MUKOGAWA Sakurako 1992 JPN Head

36 155727 CAPOVA Gabriela 1993 CZE Augment

37 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR Rossignol

38 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment

39 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Atomic

40 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

41 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

42 225518 GUEST Charlie 1993 GBR

43 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

44 486028 GORNOSTAEVA Anastasia 1999 RUS

45 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic

46 485637 ALOPINA Ksenia 1992 RUS Rossignol

47 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO Atomic

48 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar

49 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

50 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic

51 496055 PAU Nuria 1994 ESP

52 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

53 555036 ABOLTINA Agnese 1996 LAT

54 555018 GASUNA Lelde 1990 LAT

55 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon

56 65075 DECROIX Marjolein 1992 BEL

57 255357 EINARSDOTTIR Freydis Halla 1994 ISL

58 555037 GASUNA Evelina 1997 LAT

59 555035 BONDARE Liene 1996 LAT

60 175050 BERTHELSEN Nuunu Chemnitz 1996 DEN

61 685018 TSIKLAURI Nino 1993 GEO

62 945000 CLERC Mialitiana 2001 MAD

63 595020 GUERILLOT Vanina 2002 POR Atomic

64 197848 ARBEZ Tess 1997 IRL

65 255403 BIRKISDOTTIR Andrea Bjork 1998 ISL

66 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Holmfridur Dora 1998 ISL

67 255426 FINNBOGADOTTIR Maria 2000 ISL

68 695130 SHEPILENKO Anastasiya 2000 UKR

69 785007 JANUSKEVICIUTE Ieva 1994 LTU

70 695108 KNYSH Olha 1995 UKR

71 198079 BOLJESIC Victoria 2000 SRB

72 125038 KONG Fanying 1996 CHN

73 959300 PELLEGRIN Elise 1991 MLT

74 235110 RALLI Sophia 1988 GRE

75 715178 TADIC Maja 2000 BIH

76 715167 MERDANOVIC Sejla 1997 BIH

77 315230 VELJKOVIC Petra 2001 SRB

78 955000 OETTL REYES Ornella 1991 PER

79 125039 NI Yueming 1995 CHN

80 245083 DORULTAN Katalin 2001 HUN

81 125043 ZHU Tianhui 1994 CHN

82 265028 ABBASI Forough 1993 IRI

83 675035 GRIGOROVA Mariya 1996 KAZ

84 245076 MAROTY Mariann Mimi 1998 HUN

85 265053 AHMADI Atefeh 2000 IRI

86 235330 KYRITSI Aristi 1999 GRE

87 265006 KALHOR Marjan 1988 IRI

88 235320 MANTSIOU Anastasia 1998 GRE

89 265033 SAVEHSHEMSHAKI Sadaf 1995 IRI

90 345061 CHAMOUN Jackie 1991 LBN

91 235353 KOSTITS PASIALI Silouani 2001 GRE

92 165044 PIERI Andriani 1998 CYP

Foto: Goran Jakus / Shutterstock.com