Lodz-Novara in tv oggi, Champions volley femminile: orario, programma e come vederla in streaming

Impegno fondamentale per il cammino di Novara nella Champions League 2018-2019 di volley femminile quello che attende questa sera le ragazze di Massimo Barbolini. La formazione piemontese scenderà in campo in Polonia in casa del Budowlani Lodz nella quinta giornata della fase a gironi, in uno scontro diretto che può regalare a Paola Egonu e compagne la qualificazione ai quarti di finale.

Sino a questo momento Novara non ha perso neppure un set nella competizione. Le recenti vincitrici della Coppa Italia guidano il gruppo C con quattro vittorie in altrettante partite e sfideranno oggi la prima delle inseguitrici, alla ricerca di una vittoria che metterebbe al sicuro l’accesso alla seconda fase. Lodz è infatti seconda in classifica con tre vittorie e una sola sconfitta, rimediata proprio a Novara nel match d’esordio con il risultato di 3-0 (25-19; 25-19; 25-20). La formazione polacca proverà ad agganciare le piemontesi in vetta, ma dovrà comunque sperare in un passo falso della squadra di Barbolini nell’ultima giornata per chiudere al primo posto. Le piemontesi invece sono padrone del proprio destino.

La partita tra Budowlani Lodz e Igor Gorgonzola Novara, valida per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019, andrà in scena oggi, martedì 19 febbraio, alle ore 18.00 presso la Sport Arena di Lodz (Polonia). La sfida sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva su Dazn. Di seguito il programma completo.

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO

ore 18.00 Budowlani Lodz – Igor Gorgonzola Novara

diretta streaming su DAZN

Foto: Roberto Muliere